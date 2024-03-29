Зловещий план Путина: зачем враг бьет по ГЭС и при чем здесь создание "мертвой зоны"

Россия продолжает целенаправленно наносить ракетные удары по энергетической системе Украины. Минувшей ночью враг ударил по объектам в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий поражений.

Эксперты отмечают, что таким образом россияне пытаются максимально повредить энергетическую систему Украины. Вражескими целями становятся ГЭС, ТЭС, а удары наносятся именно по объектам генерации электроэнергии.

"Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы на Херсонщине. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", – заявил президент Украины.

Почему не атаковали зимой?

Такое поведение врага удивляет многих украинцев, ведь все ждали, что россияне будут наносить ракетные удары по критической инфраструктуре именно зимой, чтобы погрузить страну в затяжной блэкаут во время морозов, но свои атаки враг начал только весной.

"Объяснить логику россиян сложно, потому что она у них отсутствует. Возможно, в это время они изготавливали ракеты, накапливали их для массированных ударов, проводили разведку. Причин может быть множество. А с другой стороны нынешняя зима была достаточно теплой, что, кстати, очень помогло украинской энергосистеме и спасло страну от катастрофического блэкаута. Думаю, если бы морозы до 10 градусов держались бы в Украине недели три, то россияне бы обязательно атаковали нашу энергосистему. Сейчас на дворе держится та же погода, что и зимой, а у РФ те же планы – наносить украинцам максимальный вред разрушая критическую инфраструктуру", – рассказывает сайту ТСН.ua Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт сферы ЖКХ.

Эксперт добавляет, что цель, которую выбрал враг очень уязвима. Защитить энергетические объекты иначе как средствами ПВО – невозможно. Конечно сооружения подстанций или ТЭС можно закрыть бетонными плитами от выстрелов из обычного оружия, но от баллистических ракет бетон не спасет.

Цель – прифронтовые регионы и города

По словам Олега Попенко, вражеские атаки на критическую инфраструктуру Украины действительно усилились и стали регулярными.

"Попадания есть. И большинство из них именно в прифронтовой зоне. На Днепропетровщине серьезно повреждена генерация ДТЭК, если брать в комплексе компания ДТЭК потеряла до 50% генерации. Также россияне продолжают бить по нашим ГЭС. Было попадание и по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области", – рассказывает Олег Попенко.

Эксперт добавляет, что тактика и стратегия, которую выбрал агрессор – постепенное уничтожение украинской энергосистемы и доведение до блэкаута. Но сейчас россияне сконцентрировались именно на прифронтовых городах – это их основная цель.

"Россияне сейчас не бьют по всем энергетическим объектам Украины, как это было, например, осенью 2022 года. Тогда они одновременно били ракетами по всем нашим подстанциям. Сейчас враг понимает, что в этом нет смысла, потому что мы научились достаточно быстро восстанавливать подстанции, и для этого имеем запас необходимого оборудования и ресурсов. Поэтому враг выбрал тактику нанесения ударов именно по генерации в прифронтовых городах. Там, где подлет баллистической ракеты достаточно быстрый и система ПВО не сможет быстро среагировать", – добавляет Олег Попенко.

Что известно о ракетном ударе РФ / Фото: ТСН.ua

Требуются дополнительные системы ПВО

Больше всего страдают от ракетных ударов и дронов Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев, Одесса. Для удара по энергетическим объектам враг использует гиперзвуковые ракеты и они, к сожалению, достигают цели.

Эксперт подчеркивает, что в этих регионах нам критически не хватает систем ПВО. Тех, что находятся на условной дуге – от Чернигова до Одессы физически не хватает, чтобы сбивать баллистику.

Зачем Россия создает "мертвую зону"?

Олег Попенко отмечает, что уничтожая объекты критической инфраструктуры в прифронтовых городах, враг пытается создать "мертвую зону", где будет почти полностью отсутствовать система жизнеобеспечения. В качестве примера приводит удары россиян по энергосистеме Харькова.

"Россияне одновременно били не только по объектам генерации Харькова, они ударили по всем подстанциям, которые находятся в пределах города. И почти везде попали. Цель у врага очень простая и страшная – создать "мертвую зону" на 50-100 километров от своей границы. Ведь если в городе не будет электричества, то соответственно не будет тепла, воды и не будет работать канализация. Люди будут вынуждены покидать свои дома", – отмечает эксперт.

Тактика России – территория непригодная для жизни

Именно поэтому россияне и обстреливают нашу энергосистему на востоке. Причем, как только удается отремонтировать поврежденное, как получаем новый "прилет". Враг делает все возможное, чтобы сделать этот регион непригодным для жизни, а соответственно его будет легче захватить – такая вот зверская тактика.

"Россияне прекрасно знают местонахождение наших подстанций в городах. Хотя это не большие объекты, а здания 10 на 10 метров, или 20 на 20 метров. Но их расположение врагу хорошо известно и по ним попадают с точностью до одного метра", – рассказывает Олег Попенко.

Эксперт добавляет, что такая же ситуация в Запорожье – россияне бьют по подстанциям в черте города. А в Херсоне уже почти нет систем жизнедеятельности – большинство людей выехали из города.

Олег Попенко отмечает, что раньше во время войны "мертвой зоной" считалась территория, которая попадала под огонь дальнобойной артиллерии.

"Сейчас это зона, куда долетают модернизированные российские ракеты С-300 и С-400, это – 90 километров. К сожалению, все что находится на расстоянии до 100 километров от границы с Россией – постепенно будет становиться "мертвой зоной". Мы должны запретить любые ремонты и строительство в прифронтовой зоне начиная с вокзалов, стадионов и других объектов. Это Сизифов труд, потому что при желании РФ будет снова и снова наносить удары по этим объектам – ресурса у них хватает", – отмечает эксперт.

Есть потребность в эвакуации населения

Постоянные обстрелы Харьковщины уже побудили власть к непопулярным решениям - принудительной эвакуации населения, детей в первую очередь. Речь идет о Богодуховском и Харьковском районах.

"Я думаю, что уже сегодня мы должны готовить государственные программы по эвакуации населения из прифронтовых городов. Это касается не только Харьковщины, но и Херсонской области. В этой ситуации самое главное – это сохранить жизнь людей. Если мы не сохраним какой-то город, то сможем восстановить его позже, а человеческую жизнь не восстановишь и не вернешь", – отмечает эксперт.

Следует позаботиться о переселенцах

К этому он добавляет, что именно государство должно работать с населением. Люди должны получать во время эвакуации средства, которых бы им хватило для жизни на новом месте.

"Здесь нужно понимать, что 90% граждан из этих регионов практически не имеют сбережений. Для них должны быть разработаны социальные программы по поддержке переселенцев. Должен действовать механизм, который бы позволял людям создать достойные условия для жизни на новом месте", – говорит Олег Попенко.

Он добавляет, что на западе страны есть немало небольших городов, которые при определенных созданных условиях могут расширять свою инфраструктуру для строительства нового жилья или развертывания модульных городков, чтобы украинцы с востока туда могли переехать.

"Я сейчас не говорю о крупных городах, таких как Ужгород, Львов, Хмельницкий или Ивано-Франковск. Развивать нужно небольшие города, которые имеют для этого потенциал. Они должны быть "накачаны" средствами, развивать свои инфраструктуру, чтобы туда могли приехать переселенцы и найти для себя временный или полноценный приют", – отмечает эксперт.

Угроза на западе меньше

Враг наносит удары и по энергетическим объектам в западных регионах Украины. Причем в последнее время это делает все чаще. Чего только стоит попытка попасть в Днестровскую ГЭС.

"Понимаете, два-три попадания на Ивано-Франковщине или на Хмельнитчине, это все же не полное отсутствие электроэнергии, которая сейчас есть на Харьковщине. Даже если мы полностью восстановим электроснабжение, то это будет временно. В любой момент РФ может повторно нанести ракетный удар обезвредить все подстанции. А без электроэнергии нет воды, нет тепла. И мы получим мертвый город. Рисков на востоке гораздо больше", — заключает Олег Попенко.

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