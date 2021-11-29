Зловонный потоп в Херсоне: во что превратились дома и что с аварийным коллектором будут делать коммунальщики

Зловонный потоп в Херсоне: во что превратились дома и что с аварийным коллектором будут делать коммунальщики

Потерпевшим обещают компенсацию из городского бюджета. Свой ущерб люди еще подсчитывают.

В Херсоне прорвал старый канализационный коллектор и 20-метровая струя из канализационной трубы залила окрестные дворы и дома.

О том, во что превратились дома и что с аварийным коллектором будут делать коммунальщики – 29 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, от зловонного потопа пострадали 6 дворов. Разгребать нечистоты людям помогали работники водоканала и спасатели.

Отключить канализацию непросто, оправдываются в водоканале. Все стоки пришлось переключить на другой коллектор. Но остатки нечистот все равно продолжали стекать в низину – на улицу Штурвальную. Так что фонтан не уменьшался.

Коллектору, по которому перекачивает стоки чуть ли не половина города, уже более полувека. Срок его эксплуатации истек еще 20 лет назад, говорят в водоканале.

Новости Херсона: от душа из нечистот приходят в себя жители частных домов

Дыру на месте нынешней аварии уже залатали. И коллектор снова готовят к запуску. Потому что альтернативная сеть, на которую временно перенаправили стоки, еще более аварийная.

Чтобы заменить аварийный коллектор только по предварительным подсчетам, нужно 130 миллионов гривен. А это почти половина годового бюджета Херсона. Поэтому коммунальщики снова латают старую сеть и готовят ее к запуску. Потерпевшим обещают компенсацию из городского бюджета. Свой ущерб люди еще подсчитывают.

Напомним:

В Николаеве после сильного ливня прорвало канализационный коллектор диаметром 1200 м в районе улицы Липовой. Улицу и частные дома залило нечистотами. Местами потоком фактически размыло землю и образовались небольшие ямы.

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