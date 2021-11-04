Змеи и ящерицы: пограничники на Буковине обнаружили необычную контрабанду

Пресмыкающихся передадут в зоопарки или террариумы.
На Буковине в пункте пропуска "Порубное" задержали мужчин, пытавшихся незаконно перевезти змей и ящериц через украинско-румынскую границу.
Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45.
Пограничники осматривали коробки в микроавтобусе и заметили подозрительные отверстия для циркуляции воздуха. Открыв ящики, нашли у них рептилий в тканевых мешочках. Никаких документов на пресмыкающихся ни у водителя, ни у его пассажира не было.
По словам мужчин, они везли передачу в Италию своим знакомым. Рептилий изъяли таможенники. Их поместили в теплое место и вызвали специалистов со Львова. Они должны установить происхождение и стоимость пресмыкающихся. Только после этого решат, что с животными делать дальше.
"Скорее всего, их передадут либо в зоопарки, либо в террариум – это уже будет известно после того, как приедут эксперты и установят их вид, принадлежность", — говорит заместитель начальника отдела инспекторов Пограничной службы КПП "Порубное" Александра Майковская.
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