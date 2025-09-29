В Украине изобрели робота, который воюет на фронте

Змей Роки / © ТСН

Во Львове состоялась крупнейшая в Украине технологическая конференция IT Arena. Она собрала более шести тысяч участников из сорока стран мира. Ежегодно IT Arena объединяет как опытных специалистов, так и молодые команды, которые только заявляют о себе. Здесь презентовали десятки стартапов, среди них и разработки для оборонной сферы.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марички Кужик.

Робот «Змей Логистический» — разработка украинских специалистов. Он перевозит грузы на передовой и уже спас не одну жизнь.

«Пережил 12 FPV-сбросов, пережил 2 прямых попадания FPV, наехал на 8 мин и перевез 40 тонн груза на тысячи километров. Это значит, что условно, один этот дрон, это где-то 15-20 пикапов мы могли потерять, с водителями возможно», — говорит соучредитель технологической компании Борис Дрожак.

А рядом на стенде демонстрируют систему, которая сама наводит дрон на цель. Это означает, что даже во время мощной радиоэлектронной борьбы — беспилотник будет выполнять поставленные задачи.

«Когда мы летим к цели, у нас есть проблема горизонта и радиоребу. Мы даем возможность оператору выбрать цель и дальше в автоматическом режиме дрон сам полетит. Ему не нужно больше связь с оператором, мы можем сейчас около двух километров захватить цель, и дрон в автоматическом режиме попадет в цель», — говорит представитель технологической компании Дмитрий Вовчук.



А еще здесь показали такие украинские разработки как — морской дрон «Катран», который уже применяют в спецоперациях, бронированную технику, роботизированные системы и другие оборонные инновации. Представили и цифровые решения для армии и ТЦК. В Минобороны работают над тем, чтобы все услуги можно было получить онлайн. Это, говорят, позволит избавиться от очередей и бюрократии.

В этом году IT Arena собрала рекордное количество участников.

«Мы имеем 6 1000 участников из 40 стран мира. Несмотря на войну, интерес к украинской технологической отрасли есть не только внутри страны, но и извне. Мы собрали такой пул инвесторов, которые готовы проинвестировать более 12 миллионов долларов», — говорит основатель IT Arena Степан Веселовский.



Среди десятков представленных на ІТ арене оборонных разработок часть уже доказала эффективность в бою, другие сейчас тестируют и готовят к серийному производству. Инвестиции должны эти процессы ускорить.

