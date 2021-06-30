Значительная потеря крови: медики рассказали о состоянии раненого мужчину в Харькове

Одна пуля на автомобиле пробила стекло, другая попала в дерево.

Стрельба началась утром во дворе жилых домов в Харькове. По словам очевидцев, прозвучало четыре выстрела. Две пули попали местному жителю в шею.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Мужчина направлялся к своей машине, а там его уже ждал стрелок и открыл огонь. Свидетели вызвали полицию и медиков, мужчины в тяжелом состоянии забрали в реанимацию и уже прооперировали. «Там очень много сосудов, которые могут вызвать значительную кровопотерю. Тяжелое (состояние - ред.). Бригада ставила диагноз — шок 2 степени. Снижение артериального давления, пульс учащается, сознание теряется», — говорит директор харьковского центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Место стрельбы осматривают следователи и эксперты. Одна пуля на автомобиле пробила стекло, другая - попала в дерево.

О самом раненого мало что известно. Ему 31 год, он — член «Национального корпуса». А по неофициальным данным, еще и заместитель директора частной охранной фирмы. Полиция возбудила уголовное дело по статье «покушение на умышленное убийство». Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Стрелку удалось скрыться и его до сих пор разыскивает полиция, в Харькове и области ввели план -перехоплення "Сирена". Однако поиски пока не дали результата.

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