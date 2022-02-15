"Значительно легче на душе, когда знаешь, что есть нормальное оружие": как украинские военные осваивают технику от иностранных партнеров

"Значительно легче на душе, когда знаешь, что есть нормальное оружие": как украинские военные осваивают технику от иностранных партнеров

Военные отмечают, что теперь бояться точно нечего, ведь 8 лет назад воевать против россиян приходилось вообще на старом школьном автобусе.

Украинские военные уже овладевают техникой от иностранных партнеров. Так, сегодня, 15 февраля, в Донецкой области десантники справлялись с противотанковыми ракетными комплексами.

Об этом 15 февраля говорится в сюжете ТСН в 16:45.

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Дмитрий, один из десантников, отмечает, что "гораздо легче на душе, когда знаешь, что есть нормальное оружие". В то же время мужчина говорит, что больше всего ему нравится его старенький пулемет – он тоже может пригодиться.

Военные отмечают, что теперь бояться точно нечего, ведь 8 лет назад воевать против россиян приходилось вообще на старом школьном автобусе.

Командующий объединенными силами Александр Павлюк шутит, мол, сколько можно назначать нам дать вторжениям: "Ждем, когда сбросят график на целый год".

Павлюк говорит, что все бригады имеют для обороны запас новых противотанковых комплексов. Подготовленные бойцы, которые могут выезжать по необходимости, уже есть и в бригадах, и в мобильных группах.

Командующий говорит, что и сам хотел бы попробовать выстрел из нового оружия, однако оно слишком дорого – лучше сохранить для обороны и для учений. По его словам, оружие поручают только "отличникам и хорошистам".

Военные подчеркивают, что их семьи находятся дома и Украину покидать не собираются. Так, командующий оперативно-тактической группировкой Дмитрий Красильников говорит, что его семья дома раздает команды друзьям и соседям не паниковать.

Напомним, украинские разведчики зафиксировали увеличение количества инспекционных групп высших органов военного управления Вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Авторы: Наталья Нагорная, Алексей Осавчук, Николай Головко и Татьяна Демух.

Украинские военные осваивают технику от иностранных партнеров

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