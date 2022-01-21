Значительно подорожали с начала года: какие прогнозы курса доллара и цены на топливо

Значительно подорожали с начала года: какие прогнозы курса доллара и цены на топливо

По словам эксперта, разговоры о возможном полномасштабном вторжении России в Украину – едва ли не главный фактор, влияющий на цены в Украине.

С начала года национальная валюта по отношению к доллару США потеряла 4% своей стоимости, преодолев отметку в 28 гривен за доллар. Инвесторы массово продают гривневые облигации государственного займа. Впрочем, паниковать не стоит и даже вредно – уверяют и во властных коридорах, и знатоки рынка.

О том, каковы прогнозы курса доллара и цены на топливо – 21 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Специалист рынка нефтепродуктов Сергей Куюн отмечает – если в начале года баррель нефти стоил 78 долларов, то сейчас – 91. Соответственно, топливо на украинских АЗС неизбежно подорожало.

Стоимость нефтепродуктов растет по нескольким причинам — говорит эксперт. Это и постепенное возрождение мировой экономики после пика пандемии. И – рекордно дорогой газ, который увеличивает спрос на другие источники энергии. В отличие от нефти, где у России есть немало конкурентов, с голубым топливом Москва может диктовать свои условия.

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"Очень странно наблюдать, как Европа еще больше продолжает наращивать эту зависимость, строя новые газопроводы ("Северный поток -2" — Ред.). Когда надо наоборот развивать альтернативные источники и указать России, что она здесь не является первой скрипкой", — отмечает эксперт .

Однако именно сейчас разговоры о возможном полномасштабном вторжении России в Украину — едва ли не главный фактор, влияющий на цены в Украине, объясняют эксперты. Прежде всего – цену на доллар.

"Это приводит к определенным настроениям. Инвесторы сейчас выходят из украинских облигаций, не панически, но системно", — говорит эксперт по макроэномическому прогнозированию Дмитрий Боярчук.

Валюта и горючее значительно подорожали с начала года - какие прогнозы | Новости мира

Хотя гривна и подешевела с начала года, сейчас она держится на уровне января 21-го, отмечают в Нацбанке. Чтобы сдержать подорожание американской валюты, в текущем месяце регулятор продал 760 миллионов долларов. Для сравнения – в декабре 21-го – продали всего 150 миллионов. Но в кризисный март 20-го года – во время самого первого локдауна и наибольшей неопределенности, НБУ потратил более 2 миллиардов долларов на укрепление гривны.

Поэтому чрезвычайной ситуации на валютном рынке в Нацбанке сейчас не видят. Напротив, указывают на предпосылки для оптимизма. Если бы не одно "но". И эта причина – за пределами Украины. Вернее, на ее границах со страной-агрессором.

Пересечет ли валютный термометр психологическую отметку в 30 гривен, или может опустится до летнего минимума? И что делать украинцам со сбережениями на черный день, если они остались? ТСН.Тиждень с Аллой Мазур расскажет, почему в домашний стратегический финансовый резерв можно заложить даже зубную пасту, и стиральный порошок, и это иногда даже лучше, чем покупка валюты. Не пропустите уже в это воскресенье в 19.30.

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