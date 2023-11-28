Знает, кто такой Путин: звезда TikTok попугай Дуся поражает своим пением (фото, видео)

Русский язык Дуся уже забыла и общается на украинском.

Попугай Дуся – звезда соцсети. Птица говорит по-украински, поет паровую машину, объявляет воздушную тревогу и точно знает, куда нужно отправить Россию. А выучил украинский жако после того как побывал в оккупации. С тех пор и имеет свой аккаунт в TikTok.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елена Гущик.

Попугай Дуся умеет говорить по-украински и объявлять воздушную тревогу. Живое жако в Ирпене Киевской области. Хозяйка Тамара – она же и главный пиар-менеджер Дуси.

Когда приехала съемочная группа ТСН, Дуся растерялась и подпустила к себе хозяина Владимира.

Попугай Дуся

Супруги выехали из Ирпеня, когда оккупанты были уже на окраине города. И уже потом узнали, что россияне дошли и до их дома.

Убегали из дома все вместе, в одной машине — родители, трое детей, собака, кот и Дуся — в тесной клетке. В ней и жила в эвакуации больше месяца. Русский язык Дуся забыла и начала говорить по-украински. После этого владельцы создали жако аккаунт в ТикТок, где он быстро приобрел популярность.

Больше всего на лайков Дуся собирает, когда поет. Хотя хозяйка учит ее больше всех: иногда слово в день, иногда Дуся запоминает неделями. Также птица знает, что "Путин — ху**о" и еще несколько кричалок и песен о России.

Попугай Дуся

Дуся мяучит, рычит и даже танцует, но говорить с ТСН во время съемки сюжета не хочет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Попугай после оккупации выучил украинский и знает, куда отправить Россию

Напомним, жительница Херсона стала звездой соцсетей, она "перевоспитывает" россиян, а когда раздражают – читает им молитву.

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