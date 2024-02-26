"Знаете, я войну тоже не искал": тяжелораненый воин высказался о мобилизации и усталости военных

Руслан Казачок мог вообще не идти на фронт из-за состояния здоровья. Но пошел защищать Украину, в Киев воин вернулся после тяжелого ранения.

Об этом говорится в сюжете Корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

Руслан Казачок потерял зрение из-за ранения под Бахмутом

Руслан Казачок свое зрение потерял под Бахмутом. Один его глаз – это протез, второго – нет. Это следствие взрывчато-осколочной травмы. Обломок от российской мины попал, заходя на позицию. Обратно шел сам, истекая кровью.

"Человек, который будет пытаться тебе помочь, может лечь рядом. Поэтому я чувствовал, что я могу это сделать, и я делал это. Как бы это жестко ни звучало, ты не можешь выходить за человеком, если он в зоне обстрела. Потому что тогда ты можешь увеличить это количество", – говорит защитник Украины.

Руслан Казачок

Руслан ушел на фронт, чтобы защитить украинцев

На фронт Руслан Казачок ушел добровольцем еще весной 2022 года. Хотя в армии не служил, работал мастером папы. Но утро 24 февраля заставило посмотреть по-другому.

"Для меня даже вопроса не было, идти или не идти. Я же говорю, я даже ссорился с женой, она слезно умоляла не идти туда, что есть кому, есть люди, которые умеют это делать. Это была такая мини-война дома, когда я решил уйти. И для меня не было вопроса. Это, ну я не знаю, на уровне рефлекса, пожалуй, было", — говорит Руслан.

Сразу после мобилизации Руслан себе на голове выбрил селедку. А еще у него красноречивая фамилия Казачок. Так что с выбором позывного не было мрака. В те дни на линии фронта боец на псевдо "Казак" не хочет вспоминать.

Руслан Казачок

Военный о мобилизации

"Я не знаю, какая у человека должна быть мотивация, как не защитить тех, кто не может это сделать? Я, когда просматриваю эти новости и вижу, как гибнут и женщины, и дети, в чем они вообще виноваты и как они могли себя защитить тогда?Было бы желание защищать и учиться. Сейчас учат. Тогда этого не было. Я помню, свой первый выход, я вышел, у меня плитоноска была без брони", — вспоминает воин.

Тыловые баталии вокруг мобилизации огорчают Руслана. Он говорит, что мотивированные ребята на фронте уже давно. И они действительно устали.

"Знаете, я войну тоже не искал. Это она нашла меня. Я всегда пытаюсь провести аналогию. Если я иду с женой, и какое-то мурло из подворотни пытается ее оскорбить, изнасиловать, убить моего ребенка, я, конечно, буду делать все, чтобы защитить ее.У меня достаточно это мнение, кто, если не мы?Многие люди, которые просто не могут себя защитить, если у тебя есть руки, ноги, голова на месте, ты видишь, у тебя есть силы и все, ты просто должен идти и где-то защищать", — говорит он.

Руслан хочет стать военным психологом

На осознание и принятие собственной слепоты у Руслана ушло полгода. После ранения ему еще несколько месяцев снилось, что он сражался, выходил на позиции. И когда в госпиталь приходили собратья, он всегда их спрашивал о своем оружии.

Пока жить и не отчаиваться помогает ребенок, рождения которого они с женой ждали 9 лет. Дочь появилась на свет уже после ранения. И теперь он руками чувствует, как она растет. А еще поддерживают собратья. Еженедельно они вместе с Русланом ходят на скалодром. И там он одолевает другие вершины

Сейчас Руслан хочет стать военным психологом, ведь убежденный — прошедший из-за ужаса войны способен помочь пережить это другим.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:Новости ТСН 12:00 за 26 февраля 2024 года | Новости Украины

Читайте также: