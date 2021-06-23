Знаменитая "Мрія" снова в воздухе: украинский гигант Ан-225 отправился в очередной рейс

Знаменитая "Мрія" снова в воздухе: украинский гигант Ан-225 отправился в очередной рейс

До последнего маршрут держали в тайне — таким было требование заказчика.

Украинский гигант Ан-225 после 10 месячного техобслуживание отправился в очередной рейс.

О подготовке супер-самолета перед вылетом — 23 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Аэродром "Гостомель", Киевская область. Техники проводят финальные проверки знаменитой Мечты. Между тем экипаж самолета собрался на брифинг в командира Дмитрия Антонова.

Из знаменитого дворике в Гостомеле начинаются все путешествия экипажей Антонова по всему миру. Сегодня же полет особый — на "Мрии".

Новости Украины: самолет "Мрія" после длительного техобслуживание отправился в очередной рейс

"Ощущение всегда, когда подходишь к такому самолета, при том, что столько лет летаешь, не понимаю как он летает в принципе, ощущения супер и чувство особые на этой машине", — рассказывает штурман самолета АН-255 "Мрия".

Автобус привез экипаж Ан-74, который вернулся из Лейпцига и сразу загружается экипаж "Мечты".

"Мрия" важно выруливает на взлетную полосу и летит на восток, ее посадка произойдет лишь при 5:00. Первая посадка в афганском Кабуле еще ночью, "Мечту" сразу загружают и она перелетает в Пакистан. Здесь экипаж "Мрии" отдохнет несколько часов, чтобы совершить еще один перелет, назад, домой, в Европу.

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