"Знаю, где мой мальчик, но не могу забрать": даже решение Верховного Суда не может вернуть ребенка маме

"Знаю, где мой мальчик, но не могу забрать": даже решение Верховного Суда не может вернуть ребенка маме

70% судебных решений не выполняются по разным причинам.

ТСН.Тиждень узнала, почему даже выиграв во всех судебных инстанциях государство не спешит выполнить решение и вернуть маме забранного силой младенца.

Все началось три года назад. Ее отец и маленький сынишка испуганно закрылись в машине, а бывший муж бросал в них кусками бетона. После скандала пара развелась, но им удалось договориться, как делить время с ребенком. В службе опеки составили график – кто, как и когда будет отнимать сына к себе. И он словно устраивал обоих. Но бывший готовил ловушку.

Когда Екатерина, доверившись, отдала ребенка мужчине, она фактически потеряла малыша. «Он меня отталкивал, выталкивал из той квартиры. И с тех пор я не знаю, сколько обращений в полицию написала, кругом… Я каждый день с полицией приезжала к нему» – рассказала в интервью ТСН.Тиждень Екатерина Говорова.

Но это не помогло, поэтому женщина пошла законным путем — в суд. Дело прошло все инстанции вплоть до самого высокого. Верховный Суд обязал передать ребенка маме, а в случае отказа – отобрать у мужчины. С тех пор прошло уже 6 месяцев. Судебное решение есть, а ребенка нет.

То, что его игнорирует бывший муж, – не удивительно. Но то, что не действует исполнительная служба – оказывается системная беда. «Его было обязано выполнять решение суда. Он не выполнял. Вынесено постановление о наложении штрафа в 1700 гривен. Исполнитель не наделен правами физически отобрать ребенка и передать маме» — отметил руководитель исполнительной службы Новой Ушицы Вадим Пукас журналистам, почему же не действует законное основание.

По словам адвоката Екатерины Маличенко, 70% судебных решений не выполняются по разным причинам. «Какие отговорки обычно встречаются? Первое – мы не можем выполнить решение суда, потому что мы не знаем местонахождение ребенка. Второе – мы прибыли вместе с представителями ювенальной превенции и представителями соцслужб по месту фактического проживания ребенка, но там их нет» — рассказывает адвокат по семейному праву Екатерина Маличенко.

Однако существуют механизмы, которые вынудят выполнять судебные решения по семейному киднепингу. А также заработать исполнительную службу, у которой больше не будет причин отказать маме. Полную инструкцию смотрите увидеть уже в это воскресенье в 19:30 только в ТСН.Тиждень с Аллой Мазур.