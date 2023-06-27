"Золотая" брусчатка в центре Киева: людей возмутил масштабный ремонт во время войны

В Киеве идет ремонт брусчатки на улице Богдана Хмельницкого. В социальных сетях ее уже прозвали "золотой". Украинцы пишут, что ремонт брусчатки стоит 300 миллионов гривен, другие убеждают, что он обойдется в 8 миллионов долларов.

Мол, за эти деньги можно было купить 1600 автомобилей для фронта. Другие возмущаются, что во время войны дорожные службы просто уничтожают историческую брусчатку.

Сколько действительно стоит замена брусчатки на улице Богдана Хмельницкого и сколько будет продолжаться ремонт, узнавал сайт ТСН.ua.

Сейчас движение транспорта по улице Богдана Хмельницкого ограничено – от Крещатика до Владимирской. Свободны для проезда всего две полосы, поэтому здесь огромные пробки.

Во сколько обойдется ремонт?

Как рассказали нам в коммунальной корпорации "Киевавтодор", на улице Богдана Хмельницкого были обнаружены проседания брусчатки и возникли колеи, которые образовалась от чрезмерной эксплуатации брусчатки без ремонта - просела основа улицы под брусчаткой.

С 50-х годов прошлого столетия улицу Богдана Хмельницкого так масштабно еще не ремонтировали.

"Стоимость ремонта брусчатки на улице Богдана Хмельницкого - 12 миллионов гривен. Все делается собственными силами, работают рабочие дорожно-эксплуатационных участков. Даже бордюры мы оставляем вдоль дороги старые чтобы сэкономить средства. Расходы направляются исключительно на ремонт основания улицы. А сумма в 300 миллионов гривен - это чьи-то фантазии", - объясняют сайту ТСН.ua в КК "Киевавтодор".

Брусчатку никто не будет выбрасывать

Сейчас вся старая брусчатка осматривается рабочими, а после очистки и калибровки, ее возвращают на мощение улицы. Бракуется только отдельные камни, которые с явными дефектами.

"Главная цель ремонта - замена и укрепление основы улицы, на которой лежит брусчатка. Именно на это тратятся основные средства. Рабочие выравнивают основу улицы, где были обнаружены сильные проседания. Площадь ремонтных работ - 10 тысяч квадратных метров - от улицы Крещатик до Владимирской. Рабочие работают без выходных в несколько смен. На участке задействовано более 70 работников. Работы планируем завершить до конца лета, но будем стараться сделать все быстрее", - уверяют нас в "Киевавтодоре".

Новый пешеходный переход возле метро "Театральная"

В рамках работ на Богдана Хмельницкого будет обустроено 7 пешеходных переходов, их выложат из красно-белой брусчатки типа ФЭМ (фигурный элемент мощения).

На обычной брусчатке очень плохо держится краска, а на ФЭМе она будет годами. Кстати, большинство переходов в Киеве вымощены именно ФЭМом, потому что по ним ездят автомобили. Мощение не нужно красить несколько лет, тратя средства на краску.

"На улице Богдана Хмельницкого появится новый пешеходный переход. Он уже создается возле станции метро "Театральная". Это будет дублирующий переход над подземным переходом, по которому пешеходы смогут удобно переходить дорогу в районе улицы Евгения Чикаленко (прежнее название - Пушкинская). Также пешеходный переход будет возле улицы Терещенковская. Там делают понижение, по новым нормам, чтобы было удобно людям на колесных креслах и родителям с детскими колясками. Также возле улицы Терещенковская запланировано немного сместить светофор и сливосток, чтобы обустроить удобное понижение", - добавляют в коммунальной корпорации.

Что известно о брусчатке на Хмельницкого

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" нас заверили, что брусчатка на улице Богдана Хмельницкого не такая уж и историческая, как об этом говорят.

"Брусчатка на улице Хмельницкого была выложена в 1892 году. Она там появилась вместе с трамваем, который начал в том году возить пассажиров. Однако в 1934 году трамвай убрали, а брусчатка оставалась. После Второй мировой войны эта брусчатка уже была не в лучшем состоянии, ведь центр Киева страдал от пожаров и бомбежек. Поэтому в 50-х годах прошлого века, старую царскую брусчатку было заменено на советскую. До 1957 года вся брусчатка была заменена", - рассказали нам в КК "Киевавтодор".

Там добавляют, что за последние годы отремонтировали четыре улицы в Киеве, на которых есть брусчатка:

Владимирский спуск

Подольский спуск

улицу Грушевского

улицу Шовковычну, на ней работы еще продолжаются.

Напомним, в Киеве уничтожили уникальную мозаику на ВДНХ. Расположена она была в бывшем павильоне противопожарной безопасности по ул. Пожарная Часть, 26.

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