"Золотая рыбка Украины" Яна Клочкова отметила свой день рождения

Поздравить олимпийскую чемпионку Сиднея и Афин пришел заместитель командира одного из батальонов.

В Крыму, где навещает семью, свой тридцать девятый день рождения празднует четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова. Там, по видеосвязи, она узнала и о сюрпризе, который для нее подготовили друзья.

О заплыве для "золотой рыбки" — 7 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Утром в день рождения Яны Клочковой ее друзья собираются на Почтовой площади в Киеве. Большинство на воде — новички. Присоединяются и профессиональные пловцы.

Некоторые готовят запасной вариант на случай упадка сил. Профессионалы пытаются выстроить строй. Но полкилометра по Днепру не всем даются просто. В конце концов тревога оказывается ложной. Все добираются до того берега своими силами.

Наконец — звонок имениннице. Она — тоже на пляже.

Поздравить олимпийскую чемпионку Сиднея и Афин пришел заместитель командира одного из батальонов. В часть, где он служит, Яна приезжала в гости. В подарок — цветы, сине-желтый браслет от военнослужащих и старинные женские запонки.

Сама Яна признается — когда была в большом спорте, времени на празднование, особенно летом — никогда не было. Теперь — внимание от поклонников чемпионку трогает до слез.

Большинство родственников коренной крымчанки — Клочковой — живет на оккупированном полуострове. Сама она живет на два города.

Сейчас чемпионка готовит детский турнир по плаванию в Харькове — "Золотая рыбка". Относительно своего возраста именинница признается — чувствует себя как минимум на 9 лет моложе.

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