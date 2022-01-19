"Золото лемков": голливудский костюмер подарил украинскому музею уникальную коллекцию лемковской одежды

Что-то из коллекции он воспроизвел сам, а кое-что имеет многолетнюю историю.

Бывший костюмер Голливуда подарил музею на Тернопольщине около полутора сотен уникальных элементов лемковской одежды.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Американец Уильям Джула – лемко по происхождению и известный фольклорист. Музейному комплексу "Лемковская деревня" он передал часть собственной коллекции. Большинство вещей аутентичны, а остальное Джула собственноручно сшил, взяв за образец старинную одежду украинцев, которые до Второй мировой жили в Польше. Там до сих пор выкапывают старые сундуки, которые лемки прятали свои наряды в землю, потому что не могли забрать с собой во время депортации в сороковых годах прошлого века.

Отправить в Украину подарок бывшего костюмера Голливуда помог бывший работник НАСА Ладык Максимович – тоже лемко по происхождению. Он оплатил транспортировку груза, который украинские музейщики уже назвали "золотом лемков", ведь такой коллекции столетних лемковских нарядов не имеет ни один коллекционер или музей в Украине.

«Уильям Джула, Василий Джула по-лемковски, на протяжении жизни собирал коллекцию лемковской народной ноши. Большую часть коллекции он решил передать. У нас сейчас в Монастыриске, где проживает самая компактная лемковская община, очень наблюдается бурное развитие лемковской культуры», — отметила директор музейного комплекса "Лемковское село" Вера Дудар.

"Золото лемков": экс-костюмер Голливуда передал часть собственной коллекции одежды украинскому музею

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