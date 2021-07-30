Золото на голубой эмали: в Киеве выставили для обозрения уникальную скифскую пектораль

Золото на голубой эмали: в Киеве выставили для обозрения уникальную скифскую пектораль

Оригинальное украшение скифских царей было желто-голубым.

В музее исторических драгоценностей в Киеве открывается выставка, главным экспонатом которой станет уникальное украшение — золотая скифская пектораль, которая 50 лет назад была найдена в кургане Толстая могила на Днепропетровщине.

О выдающейся археологической находке Украины в 20-м веке говорится 30 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Оригинал украшения скифских царей датируется 4 веком до нашей эры. Его нашли вместе с сотнями других предметов в кургане, где была похоронена знатная скифская семья. Пятьдесят лет назад археолог Борис Мозолевский убедил, что курган Толстая Могила принесет миру сенсацию. И во время раскопок нашел ее — золотую скифскую пектораль.

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Как вспоминает вдова археолога Вера Мозолевская, открыватель пекторали называл ее "золотая моя дочь". "Он, когда поднял ее из грязи, то поцеловал", — рассказывала она.

Накануне юбилея находки, при содействии ТСН, музейные работники привезли пектораль домой к Вере Мозолевской, чтобы вдова археолога еще раз вблизи увидела уникальное украшение.

Ученые говорят, что золотая пектораль имела своей основой голубую эмаль, таким образом это украшение в первоначальном виде было желто-голубым. Это ювелирное изделие является уникальным, единственным из известных в мире.

Впрочем, другие экспонаты новой выставки — не менее интересны. По ним можно проследить быт и обычаи скифов. Здесь и оружие, и снаряжение лошадей, и драгоценные украшения скифского наряда.

Выставка будет работать, при соответствующих условиях карантина, в течение ближайших трех месяцев. Посетителей на осмотр экспозиции будут пропускать группами.

Уникальная золотая пектораль будет находиться под усиленной охраной полиции.

Новости Украины: оригинал золотой скифской пекторали снова смогут увидеть все желающие

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