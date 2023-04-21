Золото Судана провоцирует "помощников" уличных боев: в частности, оружие своим партнерам сбрасывает с самолетов Россия

Мятеж в Судане организовала Россия или по крайней мере собиралась нагреть на нем руки. О связи россиян с африканскими беспорядками, в которых заплатили жизнью более четырехсот человек, раненых три с половиной тысячи, свидетельствуют перелеты российских транспортных "ИЛов" с военной базы в Сирии в соседнюю с Суданом Ливии, говорится в ТСН.

Для того, чтобы понять зачем Россия, которая накануне случайно сбросила бомбу на собственный Белгород, отвлекается от военных действий в Украине на дальний африканский Судан – нужно держать в памяти, что Судан входит в двадцатку мировых добытчиков золота. В последнее время в стране добывают более 90 тонн в год, преимущественно в небольших частных приисках. По разным подсчетам, примерно три четверти того, что добывают из суданских недр — вывозит из государства Россия.

Этим она обязана тесной дружбой частной военной компании Пригожина с вице-президентом страны Мохаммедом Хамданом ДаГало, по прозвищу Хемедти. В обмен на золото вагнеровцы уже десять лет снабжали его оружием, тренировали его людей и точно не хотят его терять. По договоренностям ДаГало должен подчинять свою парамилитарную группировку "Силы оперативного реагирования" регулярной армии Судана. Кремль не мог позволить себе потерять такой золотой кошелек.

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Спутниковые фотографии компании "Максар" фиксируют российский транспортный Ил-76, который в течение нескольких дней на прошлой неделе сначала стоит в Ливии на дружественных авиабазах режима генерала Хафтара, затем отбывает в российскую базу на территории Сирии, а вернувшись оттуда залетает на границу Ливии с Суданом, чтобы сбросить с воздуха необходимое для мятежа вооружение. Телеканал CNN ссылаясь на источники в Судане одновременно с изданием "Африка Ньюз", имеющее источники, приближенные к французской разведке, убеждены, мятежников вооружила Россия совместно с ливанским генералом Халифом Хафтаром.

Сегодня первый день великого мусульманского праздника – праздник разговения или Ураза-Байрам, которому предшествовал тридцатидневный пост. И ООН, и западные лидеры, и лига арабских государств уговаривали обе стороны суданского противостояния прекратить стрельбу на три дня. Обе стороны пообещали, что так и сделают, но стрельба так и не утихла.

Российская война за суданское золото чужими руками ежедневно уносит десятки мирных жизней. “Нам сейчас сообщают о по крайней мере 9 убитых детях, по меньшей мере 50 раненых, и эти цифры будут расти, ведь как видите огромное количество людей оказалось в ловушке. У них нет света, заканчивается вода, еда, лекарство. Госпитали тоже обстреливают”, — отмечают в ЮНИСЕФ.

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Телевизор у суданского карикатуриста, живущего сейчас в Норвегии, не выключается круглосуточно. В столице, Хартуми, осталась его двоюродная сестра, которая теперь шлет ему видео разорванной пулями стены дома, где прошло его детство. "Это в худшем кошмаре не могло присниться, никто не мог представить, что такое может случиться, что они подерутся посреди наполненного людьми города", — говорит Халиф.

Оба суданских силовика, которые сейчас сражаются за власть в государстве и генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, поддерживаемый Саудовской Аравией и Египет, и великий друг России генерал ДаГало — захватили власть в государстве в результате военного путча два года назад. Но договоренность длилась недолго, остаться теперь только один.

Судан — централизованное государство, поэтому самые жестокие бои идут в столице, вместо разговивания там — уличные бои. Беспорядки начались шесть дней назад настолько молниеносно, что западные государства даже не успели эвакуировать посольства. Теперь Соединенные Штаты перегоняют военных на базу в Джибуте, туда же отправила самолет Южная Корея. Они надеются на паузу, во время которой смогут добраться до столицы Судана и вывезти дипломатов и сотрудников посольств. Об эвакуации обычных граждан, заранее предупредили, речь не идет.

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