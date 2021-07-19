Пение, танцы и фортепиано вместо вольной борьбы: как изменилась жизнь олимпийской чемпионки Ирины Мерлени

Пение, танцы и фортепиано вместо вольной борьбы: как изменилась жизнь олимпийской чемпионки Ирины Мерлени

Спортсменка вышла замуж, тоже за борца, и родила двух сыновей. Но впоследствии развелась и нашла новую любовь.

Считанные дни остаются до Олимпиады. И на этой неделе ТСН решила вспомнить тех, чьи имена навсегда вошли в историю олимпийских достижений Украины. Какова она — жизнь, когда заветная спортивная мечта уже осуществилась, а большой спорт позади. Сегодня героиня цикла "Золотой фонд" — это Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени.

Об этом говорится 19 июля в сюжете ТСН.19:30.

Ирина Мерлени:

Олимпийская чемпионка и призер;

Трехкратная чемпионка мира;

Двукратная чемпионка Европы;

Награждена орденами "За заслуги" и "Княгини Ольги";

Воспитывает двух сыновей, Артура и Адама;

39 лет.

Афины, 2004 год — женская борьба в категории до 48 кг. Финальный поединок. Ирина Мерлени валит соперницу и получает олимпийское золото.

После триумфа на Олимпийских играх в Афинах была еще бронза на Олимпиаде в Пекине. А затем 5 место в Лондоне и тогда Ирина решила, что хватит.

"Золотой фонд": как сложилась жизнь олимпийской чемпионки по вольной борьбе Ирины Мерлени

После большого спорта Мерлени запела, брала уроки вокала и демонстрировала их на талант-шоу. А еще пошла на уроки фортепиано. Но больше всего увлеклась танцами. Сейчас занимается полденсом — это танцы на пилоне на высоченных каблуках.

Олимпийская чемпионка по борьбе уже имеет золотые награды на украинском чемпионата по полденсу. Планировала ехать и на международные соревнования, но помешал карантин. Чтобы изворачиваться на пилоне, говорит, борцовская прошлое помогает: есть сильные руки. А вот над гибкостью пришлось изрядно потрудиться.

Эти "па" на пилоне, признается Мерлени, не идеальны, потому что немного набрала в весе, будет худеть. И этой цели собирается достичь через несколько недель. Как худеет олимпийская чемпионка?

Первое, говорит, надо больше двигаться и есть больше овощей. Поэтому, пешком ходит на базар. Там ее узнают и бывшие министры, и обычные покупатели с продавцами.

Чтобы сбросить лишнее, еще один совет от Ирины Мерлени: каждое утро вставать на весы, в течение дня считать калории и отказаться от сладкого.

Мерлени имеет квартиру в центре Киева. Ее приобрела за деньги, которыми премировали олимпийцев за награды. В 2004-м золота на Олимпиаде государство давало 100 тыс. долларов. Сама же сейчас живет в Хмельницком, но планирует окончательно переехать в столицу.

Пока же все ее вещи в Хмельницком. В частном доме под многочисленные награды на полках выделена целая стена.

Она готова подробно рассказать о каждой своей медали, а вот в подробностях личной жизни просит не копаться.

Между Олимпийскими играми спортсменка успела выйти замуж, тоже за борца, и родила двух сыновей. Но впоследствии развелась и нашла новую любовь.

Дети Мерлени борьбой не занимаются. Ирина признается, что не хотела бы, чтобы ее сыновья шли в большой спорт.

"Я им пытаюсь донести, что все же надо хорошо учиться. Потому что большой спорт не очень полезен для здоровья", — говорит она.

Учиться Мерлени продолжает и сейчас. Поступила в столичный университет культуры на хореографию. Хочет еще умело танцевать и получать награды. Потому что желание побеждать и дальше никуда не исчезает.

Напомним, что российских гребцов поймали на употреблении допинга и отстранили от Олимпиады.

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