"Золотой" отопительный сезон в Украине: сколько придется выложить за тепло и действительно ли не повысят цены

"Золотой" отопительный сезон в Украине: сколько придется выложить за тепло и действительно ли не повысят цены

Потеплеет в квартирах украинцев, когда температура воздуха за окном опустится до восьми градусов.

В Украине отопительный сезон — уже на пороге. Как только среднесуточная температура воздуха на улице опустится ниже восьми градусов, котельные запустят и в домах украинцев потеплеет. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, инфраструктура страны готова к сезону на 99%. В то же время повышать стоимость на тепло и горячую воду для людей не планируется.

ТСН.ua узнал, действительно ли стоимость в этом году не изменится и сколько придется выложить за отопление.

Сезон вот-вот начнется, но нужно еще подождать

11 октября. Днепр. За окном 16 градусов тепла, в квартире — на градус больше. Спасают отопительные приборы, горячий чай и одеяло. До старта отопительного сезона рукой подать. До 2019 году тепло в трубах появлялось по расписанию: аккурат 15 октября. Согласно новым правилам, отопительный сезон теперь стартует, когда на улице три дня подряд температура не поднимается выше восьми градусов Цельсия.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, инфраструктура страны к отопительному сезону готова на 99%. Подрядчики заранее отремонтировали тепловые сети и котельные, а также подготовили к подаче тепла школы, больницы, детские сады и непосредственно жилые дома.

"В подписанном Меморандуме местные руководители взяли на себя обязательство не повышать тарифы на тепло и горячую воду для людей. "Нафтогаз" со своей стороны будет поставлять газ местным теплокоммунэнерго по цене в четыре раза меньше, чем на европейском рынке", — написал на своей странице в соцсети Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что правительство реструктурирует долги и компенсирует перед властью на местах разницу в тарифах. Отдельно он обратился и к газоснабжающим компаниям.

"Хочу предупредить отдельные газоснабжающие компании: любые попытки отключить социальную инфраструктуру от газа или нажиться на ситуации мы будем жестко устранять", — подчеркнул премьер-министр.

Какая стоимость тепла в Днепре

В Днепре тепло в дома местных жителей, а также в учреждениях медицины и образования, подают несколько коммунальных предприятий. В частности, стоимость отопления в этом году для населения составит от 1427 до 1741 гривен за гигакалорию.

Какая стоимость тепла в Харькове

По словам гендиректора предприятия "Харьковские тепловые сети" Василия Скопенко, стоимость отопления и горячей воды в городе остаются на уровне прошлогоднего отопительного сезона: 1100 гривен за гигакалорию.

Какая стоимость тепла в Одессе

В южном городе стоимость тепла в домах местных жителей составляет 1813 гривен за гигакалорию. Котельные там уже готовы и ждут запуска. Ориентировочно, старт отопительного сезона в Одессе запланировано на 1 ноября.

Какая стоимость тепла в Херсоне

О повышении цены в платежках говорилось еще с весны. Однако местные надеялись, что увеличение стоимости только страшилка для тех, кто задолжал и не выплатил за подачу тепла.

Однако цена все же увеличится. Повышение тарифа будет в Херсонской ТЭЦ и в "Херсонтеплоенерго". Стоимость подачи тепла стартует от 1937 до 2015 гривен за гигакалорию. Но и эти подсчеты не окончательны — цена все еще может возрасти.

"В прошлом году тарифы на отопление были более или менее подъемными. Но тепло дали в конце ноября. Мерзли осенью. Включали "дуйчик". Спали под двумя одеялами. В детских садах тоже было холодно. Конечно, платили, но было дорого. В этом году "Херсонтеплоенерго" уже предупредило, что тарифы вырастут в два раза. Когда станет тепло в квартирах — пока не сообщается. Тяжело будет финансово", — рассказала ТСН.ua херсонка Анастасия.

Какая стоимость тепла в Киеве

В столице стоимость отопления по сравнению с несколькими годами ранее измениться не должна: за гигакалорию, по данным "Киевтеплоэнерго", придется выложить 1654 гривен.

Тепло в Киеве уже начали подавать в больницы, детские сады и школы.

Какой будет погода сегодня и когда включат отопление

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