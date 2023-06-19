"Золотой" песок для пляжей Киева: кто и зачем хочет купить его на 6,5 млн грн

В КП "Плесо" рассказали, почему так много денег нужно для пляжей, которые сейчас официально бездействуют.

Киевляне снова шокированы закупками городских властей. С утра в Сети бурно обсуждают скандальный тендер на закупку песка для городских пляжей на 6,5 миллиона гривен.

Чиновники утверждают, что песок планируют использовать для семи городских пляжей — "Центральный", "Радуга", "Предместная Слободка", "Тельбин", "Пуща-Водица", "Троещина" и "Радуга".

Сайт ТСН.ua поинтересовался у коммунального предприятия "Плесо", зачем именно сейчас закупать песок, ведь из-за войны столичные пляжи официально закрыты для посетителей.

Зачем столько песка?

Люди пишут, что только успокоились, по закупке барабанов, которые хотели приобрести у бомбоубежища Днепровского района за почти миллион гривен, а теперь новость о "золотом" песке.

"Подсыпка песка, согласно нормативным документам, должна проводиться на городских пляжах ежегодно. Этого требуют санитарные нормы. В прошлом году не сделали подсыпку из-за войны, а в этом, из-за большого половодья, ее необходимо выполнить. Большая вода смыла песок с территории поймы и приречной территории в пределах Киева, в том числе, с городских пляжей, за которые мы отвечаем. Водополье привело к размыванию пляжных зон. Из-за воздействия ветровой эрозии и отсутствия плановой подсыпки песка на пляжах происходит разрушение песчаного покрова, что в свою очередь может привести к повреждению корневой системы деревьев и зеленых насаждений. Поэтому, чтобы предотвратить ухудшение экологического состояния, была утверждена согласно финансовому плану, процедура закупки песка на 6,5 миллионов гривен", — рассказывает сайту ТСН.ua Вячеслав Савицкий, директор КП "Плесо".

Количество песка высчитали геодезисты

Песок купят для подсыпки на 7 городских пляжах — "Центральный", "Радуга", "Предместная Слободка", "Тельбин", "Пуща-Водица", "Троещина" и "Радуга". Но зачем же его так много, на более чем 6 миллионов гривен? В тендерной документации говорится о 49 488 метрах квадратных песка.

"Наши геодезисты выполнили поисковые работы на пляжах. Есть их отчет по уровню аварийного отсутствия песка. Подсчитали — сколько на семи локациях аварийно-вымытого грунта, сколько повреждено корневой системы деревьев. Ведь они могут погибнуть, если ничего не делать. Мы высчитали необходимое количество песка в тонах, потом согласно маркетингу все перевели в деньги — это первоначальная стоимость, которая подается на аукцион Prozorro. Если по результатам конкурса будет не 6,5 миллиона, то согласно условиям — наилучшее и самое дешевое предложение получит поддержку. Сейчас только выставлен лот. Это же не мы захотели закупить песок именно по такой цене. Хотя на некоторых локациях песок не подсыпался с 2020-2021 годов, а на озере Тельбин и на Предместной Слободке, этого не делали уже 5 лет подряд. Кроме того, на новый песок есть запрос у жителей. Поскольку зоны отдыха с годами исчезают от эрозии, ветра, а в этом году добавился рекордный половодье", — объясняет Вячеслав Савицкий.

Чтобы пляжи были красивые после победы

Но существует и другое мнение граждан, не живущих рядом с зонами отдыха. Они знают, что официально пляжи города закрыты, поэтому задают вопрос: если пляжи закрыты, то зачем там песок? Может лучше деньги направить на другие нужды, например авто для наших военных на фронте?

"Если не делать подсыпки пляжей песком, то будет продолжаться разрушение экологического состояния в пределах Киева на наших водных зонах. И что потом скажут эти люди и активисты? Я считаю, если мы не открываем сезон, то самое время сейчас выполнять эти работы. Хотя люди все равно идут на пляжи отдыхать, несмотря на войну, потому что очень жарко на улице. Но нам проще выполнить эти мероприятия, перекрыть ограждающей лентой доступ к пляжам, поработать с людьми и убедить их, что сейчас стоит сделать подсыпку песка. Мы ведь все ждем хороших новостей с фронта и верим в наши ВСУ, а весной следующего года должны принять киевлян на аварийно безопасные и санитарно соблюденные зоны отдыха на наших пляжах. К тому же это не делается за один или два дня, неделя – это большая работа. Поэтому я считаю, что как раз сейчас это уместно", — говорит директор КП "Плесо".

Откуда завезут песок на киевские пляжи, пока неизвестно. Все зависит от расположения компаний, которые примут участие в аукционе на Prozorro.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о том, что с укрытий Киева убрали барабаны, но остались "золотые" овощерезки : все подробности скандала.

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