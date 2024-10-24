"Золотой" путь в казино: в Киеве заметили ремонт на миллионы гривен

В местной РГА говорят, что заботятся о доступности для людей с физическими ограничениями.

В Киеве замечен масштабный ремонт тротуара. Работы продолжаются на улице Гната Юры. Местные жители удивляются, что этот тротуар на Борщаговке не ремонтировали лет 40, а во время войны здесь укладывают новый асфальт, меняют бордюры и кладут тактильную плитку.

Пешеходный тротуар находится на участке между домами по улице Гната Юры, 16 и 18.

Отремонтировали тротуар к казино?

По словам местных жителей, тротуар не ремонтировали даже в лучшие времена, а теперь, во время войны, его вдруг взялись приводить в порядок по-максимуму.

"Установили новые бордюры, очень много тактильной плитки для ориентирования незрячих людей, новый асфальт. Впечатляет. Забота о людях с недостатками здоровья, это конечно очень хорошо, но за средства, которые "закатали" здесь в асфальт можно было бы приобрести немало дронов для фронта", – рассказывают местные жители.

Но больше людей возмущает даже не это, а то, что новенький асфальт и плитку положили возле таинственного здания, имеющего признаки игорного заведения.

Возле помещения, похожего на казино, по вечерам собираются мужчины, которым время от времени человек, похожий на охранника, открывает дверь. Так что местные шутят, что тротуар ремонтируют для лучшего доступа посетителей казино.

Ремонт тротуара на Гната Юры в Киеве и сооружение похоже на казино/Фото ТСН.ua

Кто и почему начал ремонт от "Универсама"

ТСН.ua поинтересовался в КГГА, почему и кто именно начал этот ремонт тротуара и сколько средств на него выделено. Объяснение нам дали в Святошинской РГА.

Там отмечают, что на сегодняшний день подавляющее большинство объектов физического окружения в городе не адаптированы для перемещения/пользования ими лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Вот они и исправляют ситуацию.

По словам Дмитрия Михальчука, заместителя председателя Святошинской РГА, по адресу улица Гната Юры, 14-Б, функционирует Центр социальных служб, объединяющий управление социальной и ветеранской политики, отдел обслуживания граждан ГУ Пенсионного фонда в Киеве, Святошинское управление Киевского городского центра занятости и подразделение Центра предоставления административных услуг. Вот к этому учреждению и обустраивают новый тротуар.

"Во время инициированной депутатами Киевсовета рабочей встречи 19.05.2023 с участием Уполномоченного Киевсовета по правам лиц с инвалидностью, представителей управления социальной и ветеранской политики Святошинского района и управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА, а также консультанта по безбарьерному доступу, был определен ближайший пешеходный маршрут от остановки общественного транспорта "Универсам" на улице Гната Юры к Центру социальных служб и обследовано его с целью определения уровня доступности для маломобильных групп населения", – отмечает в ответе на запрос ТСН.ua Дмитрий Михальчук.

Ремонт тротуара на Гната Юры в Киеве/Фото ТСН.ua

Причем здесь безбарьерное пространство

Чиновник добавляет, что во время обследования обнаружено, что указанный маршрут требует капитального ремонта асфальтового покрытия с понижением бордюрного камня, укладкой тактической навигации на пути движения, установления предупредительных направляющих и информационных тактильных полос.

Дмитрий Михальчук отмечает, что ремонт начат в соответствии с распоряжением Кабмина от 14.04.2022 № 366-р "Об одобрении Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на период до 2030 года" и Плана мероприятий на 2023-2024 годы по ее реализации Киеве, утвержденного распоряжением Киевского городского головы от 21.04.2023 №350.

"В Программу экономического и социального развития города Киева на 2024 год было инициировано включение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов по адресу: улица Гната Юры, 18, 18-А, для обустройства безбарьерного пешеходного пути движения в Центр служб Святошинского района", – объясняет должностное лицо.

Ремонт тротуара на Гната Юры в Киеве/Фото ТСН.ua

Ремонт тротуара за 4,3 миллиона гривен

С этой целью распоряжением Святошинской РГА от 06.02.2024 № 125 "О капитальном ремонте объектов, финансируемом в 2024 году за счет бюджетных средств по Святошинской РГА" (с изменениями) предусмотрен капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов по адресу : улица Гната Юры, 18, 18-А, на сумму 4,3 миллиона гривен.

"Ремонтные работы будут проведены на участке от остановки общественного транспорта "Универсам" к Центру социальных служб Святошинского района. Обновленная территория будет обустроена инклюзивным безбарьерным маршрутом с понижением бордюрного камня, укладкой тактической навигации на пути движения, установлением предупредительных направляющих и информационных тактильных полос для удобного передвижения маломобильных граждан, в том числе лиц с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детьми, которых перевозят в детских колясках", – заключает заместитель председателя Святошинской РГА.

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