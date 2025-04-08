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"Золотой ребенок": в Кривом Роге прощаются с 3-летним Тимофеем, которого убили россияне
В Кривом Роге из-за российского ракетного удара погиб 3-летний Тимофей. Сегодня в городе прощаются с ребёнком.
В Кривом Роге простились с самой маленькой жертвой ракетного удара по городу — трехлетним Тимофеем Цветком.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ольги Павловской.
Кадры, как мальчика пытаются реанимировать после взрыва, видел весь мир. В пятницу он гулял на площадке вместе с бабушкой, когда россияне ударили кассетным «Искандером».
Мальчик скончался в больнице. Бабушку до сих пор спасают медики. Любил бегать, обожал божьих коровок и жуков и знал на память все планеты — родные не могут смириться с потерей.
Предатель и прабабушка Тимофея вспоминают парня и не знают, как пережить смерть ребенка.
«Хороший ребенок наш. Ребенок наш золотой. Очень хороший ребенок. Быстрый такой, что никто не мог догнать его. И вот по хате, как метла, бегал. Любили ребенка. Он познавал мир. Как это пережить, не знаем эту беду», — вспоминают они.
В тот день в Кривом Роге девять детей и десять взрослых погибли. Еще одну женщину оккупанты убили «Шахедом» прямо во время спасательной операции. 75 человек получили ранения. В больницах остается 31 потерпевший. В тяжелом состоянии – шестеро.
Ранее мы писали, что в Кривом Роге похоронили 15-летних Алину и Даниила, погибших от ракеты РФ на своем свидании.
Напомним, что в результате кровавой ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля погибли уже 20 человек , среди них девять детей. Еще 74 человека пострадали.
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