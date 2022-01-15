Золотые продукты: спасут ли кошельки украинцев "продуктовые карты"

ТСН.Тиждень разобрался, куда направляются цены на продовольствие, когда введут "продуктовые талоны" и поможет ли правительственное регулирование урезать чек на кассе.

Цены на продукты растут и это далеко не предел. Еда вряд ли подешевеет – это мировая тенденция, заверили экономисты ТСН.Тиждень.

У продуктовых полок покупатели все тщательнее выбирают товар, сколько стоит уже никто и не пытается запомнить. Ценники чуть ли не каждый день прыгают вверх. Продуктовая инфляция – съедает деньги в кошельках.

Также читайте Прошлогодняя инфляция в Украине была самой большой за последние четыре года: как изменились цены

Экономист Олег Пендзин убеждает, что это еще не предел. "Я не верю в заложенную в бюджет инфляцию в 6,2%. Я думаю, что она будет выше”, – комментирует он.

Но больше всего, что беспокоит украинцев сейчас — как часто продавцы в магазинах будут перерисовывать ярлыки? И не будут ли пугать цифры, которые будут появляться? Чтобы успокоить население правительство пытается обуздать инфляцию методами административными. Кабмин составил список из 35 важнейших продуктов, на которые предельный уровень торговой надбавки не должен превышать 10 процентов.

Но подобные попытки уже предпринимались не раз, и завершались они всегда одинаково — исчезновением контролируемых товаров. А еще больше жалобами предпринимателей о сворачивании производства. “Особенность украинского удешевления цен на продукты заключается в том, что все бремя государство переложило на плечи бизнеса. Поэтому логичным было введение дотаций в разных формах», – продолжает Пендзин.

Будет ли власть сейчас действовать иначе? Самые уязвимые слои государство обещает взять под свое "крыло", введя продуктовые карты на еду. И сразу предостерегает, что ничего общего с талонами эта система иметь не будет.

Итак, когда введут продуктовые карты, кто их получит, где их применять? И стоит ли бояться, что однажды с полок магазинов исчезнут украинские молоко, сыр, масло, хлеб и мясо? Ответы уже в это воскресенье только в ТСН.Тиждень — с Аллой Мазур.

Читайте также:

Украинцы с избыточным весом все чаще отказываются от диет и решаются на урезание желудка

Как сон влияет на наш иммунитет

Бустерная COVID-прививка: кому нужно, какие вакцины подходят лучше и защищает от "Омикрона"