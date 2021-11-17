Золотые сладости: почему в Украине подорожал мед и что будет с ценами дальше

Золотые сладости: почему в Украине подорожал мед и что будет с ценами дальше

Чтобы собрать хороший урожай, ульи приходилось вывозить в другие области.

Он подорожал и стал почти золотым: на базарах липовый и акациевый мед уже продают по 400 гривен за литр. Цены пчеловоды повысили и для оптовиков. Однако эксперты предупреждают: даже покупая по такой стоимости — нужно быть внимательным, потому что подсунуть могут что угодно. Как не стать жертвой обмана, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 16 ноября 2021 года.

При формировании стоимости некоторые пчеловоды учли, в частности, что их мед – органический. А еще – рост затрат на переработку.

На обычный – не органический – украинские пчеловоды тоже решили оптовые цены повысить. Равняются при этом в основном на зарубежные рынки. Потому что почти 90 процентов нашего меда идет на экспорт. В прошлом году, например, продали более 80 тысяч тонн

Кое-кто из пчеловодов – ожидает, когда стоимость вырастет еще. И товар пока придерживает. Самый дешевый мед базаре из разнотравья и стоит 150 гривен за литр.

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Не на камеру продавцы говорят: чтобы собрать хороший урожай, ульи приходилось вывозить в другие области. А это – дополнительные средства на горючее. Так что цены переписали и они. Но в ближайшее время, уверяют, прайсы менять кардинально не будут

А самый дорогой мед – это из липы и акации. И за литр просят 400 гривен. Можно, конечно, найти и подешевле.

Впрочем, некоторые недобросовестные продавцы пытаются обмануть. И выдают растопленный рапсовый мед за акациевый. Последний – к, кстати, имеет слабый нежный аромат. Часто – на лотки выставляют еще и незрелый мед. В нем много воды. Так что может забродить. Правда, такой метод определения качества меда – действенный, если температура воздуха вокруг – в пределах плюс двадцати.

Ученый Игорь Головецкий объясняет, что это последствия неправильного хранения. Так что держать мед – лучше в сухом затемненном месте. Тогда он и дольше не будет загустевать и сохранять полезные свойства.

Напомним, что ранее мы писали о 8 способах отличить натуральный мед от подделки.

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Мед стал почти золотым – как выбрать ценный продукт, чтобы не стать жертвой обмана | Новости Украины

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