"Золотые" смесители, мраморные полы и комната-холодильник: как выглядят имения скандальных судей и нардепов

В Украине продают роскошные имения / © ТСН

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На сайтах по продаже недвижимости все чаще появляются объявления о продаже домов стоимостью несколько миллионов долларов. В основном они принадлежат или связаны с украинскими политиками, чиновниками, судьями и функционерами. С людьми, которые годами распоряжались бюджетом страны.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Дмитрия Святненко.

Дом скандальной экс-судьи

В Украине продают роскошные дома, которые стоят миллионы. Например, дом на берегу реки. Площадь 600 квадратов. Участок 90 соток.

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Автор объявления хвастается дорогим авторским дизайном и ремонтом, спа-зоной, сигарной и бильярдной комнатами и бассейном, в котором воду фильтруют с помощью серебра.

По документам этот дом принадлежит Анне Арсеничевой. Причем в реестре имущества отсутствует отчество владелицы. Поэтому, скорее всего, она иностранка и оформлялась по загранпаспорту. А вот кусок земли, на котором это имение возведено, принадлежит бывшей судье Конституционного суда Сузане Станник. Это женщина-политик из 90-х. Сначала ее помним как министра молодежи и спорта, потом она была министром юстиции, а затем ее назначили в Конституционный суд судьей.



Туда ее назначил президент Леонид Кучма, а его преемник Виктор Ющенко дважды пытался ее уволить. Станик оспаривала указы третьего президента в судах и восстанавливалась в должности. В это же время ее деятельность исследовали сотрудники СБУ, которые обнаружили у ее родственников недвижимости на 12 миллионов долларов.

После победы Януковича Станик уволилась по собственному желанию, а затем получила право на имущественную компенсацию, а также на льготы и пенсию, на которые имеет право судья Конституционного суда в отставке.

Последний раз она появлялась в прессе еще несколько лет назад, из-за скандала. Ее сын — судья Северного апелляционного хозяйственного суда Сергей Станик не задекларировал элитных автомобилей, которыми пользовался. Среди них — два Mercedes-Benz, Porsche Cayenne и BMW X5. Оказалось, что эти машины были зарегистрированы на маму — Сюзанну Романовну и, соответственно, Сергей Станик заявил, что ими не пользовался, а просто подвозил маму домой. Писали и об этом загородном имении. Журналисты указывали, что судья в нем живет, но не декларирует.

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Сам дом со времен Януковича пережил реконструкцию. При этом, его проект разработали в 2022 году. Соответственно, ремонт делали во время широкомасштабного вторжения России в Украину.

Имение экс-чиновника «Нафтогаза»

Следующее имение также в Конче-Заспе с выходом на реки Днепр и Стугна. Земли здесь полтора гектара, а дом площадью — тысяча сто квадратных метров.

Среди преимуществ продавец отмечает, что дом — в сосновом лесу на закрытой территории. Есть большой бассейн, сауна, спальни и дорогая бытовая техника. И судя по фотографиям, в отличие от домов в этой категории в середине достаточно скромный ремонт, как говорится без позолоты и других признаков богатства.

По документам этот дом принадлежит Владимиру Якубенко. Фигурант антикоррупционных расследований. Экс-заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и экс-глава ГК «Газ Украины». Якубенко называли человеком Юрия Бойко.

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Имение Якубенко / © ТСН

О нем писало издание «Наши деньги» и его упрекали, что он, будучи председателем наблюдательного совета «Трускавец курорта», в 2010-м году, напродавал государству путевок на 200 млн грн. По тому курсу это 30 млн долларов.

Имение соратника Черновецкого, который живет в Москве

Двигаемся дальше по днепровскому побережью. Дом за семь с половиной миллионов долларов с собственной парковкой для яхт.

В объявлении указано — участок площадью один и семь десятых гектара земли, и дом — почти на полторы тысячи квадратов. Отмечают, что это авторский архитекторский проект с ультра современным дизайном и использованием уникальных декоративно-архитектурных решений. Просторные, светлые помещения с большими панорамными окнами. Бассейн, спа и так далее. Фото изнутри нет.

А снаружи этот дом мало чем напоминает пригодный для проживания. Его фотографии можно найти на сайте архитектурного бюро «Вивас», как и другого очень похожего на него здания в Казахстане. И это спортивная арена.

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Записан дом на Якова Семеновича Басса — отца Дениса Басса. Того самого, кто почти двадцать лет олицетворял молодую команду мэра столицы Леонида Черновецкого.

Поместье Басса / © ТСН

После исчезновения Черновецкого в 2010, Денис Басс также оставил свою должность и исчез. А потом, через два года, нашелся в Москве. Вместе с женой экс-мисс Украина Ксенией Кузьменко воспитывает троих детей. Старший сын от ее предыдущего брака с госизменником Александром Онищенко.

В столице страны-оккупантки он живет и работает до сих пор.



И еще немножко о доме Басса, который продается в Конче-Заспе. Участок семья приобрела двадцать лет назад за почти шесть миллионов долларов. Тогда же создали и проект дома. В 2011-м съемочная группа ТСН пыталась заснять на тот момент строительную площадку, но охранники Дениса Басса были этим недовольны.

Роскошный дом в Киеве, который принадлежит жене экс-нардепа

Домовладение на улице Пирятинской. Это — Печерские холмы. Самая дорогая земля в Киеве. И, возможно, во всей Украине. Соответственно, и дома на ней возводят недешевые. Цена этого имения на разных ресурсах указана разная — от семи до почти восьми миллионов долларов. Площадь участка всего десять соток. И на них — дом на тысячу квадратов.

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Автор объявления указывает, что особняк возведен в стиле «классицизм». Внутреннее убранство помещений отражает: «гармоничное сочетание изящества и комфорта. Мраморные полы в холлах и гостиных, придают интерьеру особый шик и свидетельствуют об изысканном вкусе владельца, а каминные порталы с античными скульптурами и произведения живописи дополняют ощущение торжественности и роскоши».

Слово «дорого» не до конца отражает то, что мы видим на фотографиях интерьеров. К примеру только золотой смеситель стоит почти двести тысяч гривен. А малахитовый рояль, в зависимости от комплектации, может быть дороже престижной иномарки — от сорока тысяч долларов, а дальше все зависит от комплектации.

Произведения искусства, скульптуры из драгоценных пород камня, древесины, неповторимые элементы со времен палеолита, мезозоя… А еще этим домом могли бы заинтересоваться и зоозащитники. Едва ли не на каждой фотографии есть что-то натуральное — ковер из лисиц или из леопарда, львы в полный рост, или же бивни слона, вставленные в ноги животного.

Итак, дом начиненный позолотой и малахитом, записан на Светлану Дубову. Она жена экс-народного депутата от БЮТ — Александра Дубового.

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Дубовой отличился в декабре 2012-го, когда в Верховную Раду пришел в куртке из крокодила. Сдать ее в гардероб он не решился, поэтому сидел с ней в сессионном зале. Тогда журналисты оценили эту депутатскую верхнюю одежду в миллион гривен. Также он был активным участником депутатских драк и засветился в скандалах. 10 лет назад, уже во время войны, Дубовой был фигурантом журналистских расследований о коррупционных схемах на Киевском бронетанковом заводе. Сам он свою причастность отрицал.

А еще Дубового связывали с олигархом Сергеем Курченко. Тем, кого называли кошельком Януковича. Курченко жил именно в этом доме и журналисты в 2013-м регулярно снимали его кортеж при въезде сюда.

Сейчас бывшего народного депутата Александра Дубового судят в ВАКС. Его сообщники мэр Одессы Труханов и еще 12 чиновников. По данным следствия Дубовой организовал схему вывода средств из бюджета города Одесса.

Имение Яна Табачника

Еще один дом на Печерске с надписью на латыни на входе — «Орден Чести». Цена семь миллионов 900 тысяч долларов.

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Площадь особняка две с половиной тысячи квадратных метров на участке десять соток. На улице ландшафтный дизайн. Внутри — спа с бассейном, авторский ремонт, дорогая мебель и бытовая техника престижных мировых брендов.

Внимание привлекает гобелен на стене в гостиной. Это репродукция из серии «Гобелены святого Грааля». Тот, что мы видим, называется «Поиски святого Грааля». Оригинал этого гобелена хранится в Бирмингемском музее. Стоимость репродукции может достигать сорока тысяч долларов.



Бывший владелец умер в 2023 году в Тель Авиве это — депутат-регионал Ян Табачник. Его называли виртуозом. И у него было немало ценителей. Игрой на аккордеоне он развлекал и политиков, и прокуроров, и представителей криминального мира. А потом стал народным депутатом от Партии регионов. Трижды. Во время своей второй депутатской каденции входил в комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Критиковал Майдан и все украинское. Принципиально разговаривал на русском и тянул «русский мир» в Украину. Голосовал за языковой закон Кивалова-Колисниченко. Вместе с Кобзоном собирался возвести центр творчества в центре Киева. В 2014 он бежал из Украины и тогда же выставил этот свой дом на продажу. Который до сих пор продается и за десять лет цена на него не изменилась.

Но сейчас в продаже есть и еще один дом, который когда-то принадлежал Табачнику, а сейчас соответственно, тем, кто его унаследовал. Имение возведено на дамбе в Конче-Заспе. Площадь дома восемьсот метров. Участок — гектар. Цена семь миллионов долларов. На территории теннисный корт, бассейн, баня и сауна. Есть еще беседка на 50 посадочных мест. Внутри много комнат различного назначения и множество санузлов. Помимо прочего, есть и специальная комната-холодильник. И если обычно в таких помещениях держат шубы, то в этом случае — автор объявления предлагает хранить пищу.

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