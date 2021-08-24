Золотые ворота, Десятинная церковь и София Киевская: ТСН показала, как выглядели культовые сооружения

Уникальные сооружения ТСН показала благодаря 3D-графике.

Уникальную вещь, которая почти никогда не покидает музейные стены, ТСН показала сегодня, 24 марта. Один из древнейших отпечатков нашего Тризуба! Тонкий, плитчастий кирпич, из которых строили здания, в том числе и Десятинную церковь. Исследователи до сих пор спорят или это древний знак славян, или только знак княжеской династии Рюриковичей, об этом 24 августа говорится в праздничном выпуске ТСН к 30-летию Независимости Украины.

А еще больше окунуться в атмосферу древнего Киева ТСН помог технический прогресс. Дизайнеры 1+1, по чертежам историков, сделали уникальную 3D-реконструкцию. Зрители 1+1 впервые смогли увидеть на телеэкранах, как выглядела наша столица несколько веков до нас, когда еще не было асфальтированного Крещатика, когда не было высоток, а из каменных церквей была лишь Десятинная. Поэтому вперед в прошлое!

Киев более тысячи лет назад воссоздали наши графические дизайнеры. Сейчас трудно представить, что в те времена здание такого масштаба построили за 6 лет. Когда князь Владимир увидел результат, то пообещал отдавать храму десятую часть доходов. Поэтому и название — Десятинная церковь. Она простояла двести пятьдесят лет и была разрушена в 1240 году во время осады Киева ордами хана Батыя.

Сын Владимира Великого — князь Ярослав, известный как Мудрый, продолжил расширять Киев. Жемчужина его зодчества — Софийский собор в Киеве. Современным языком — его ввели в эксплуатацию в 1037 году. Он пережил пожары, нападения врагов и был перестроен. И в середине остались уникальные фрески, которым более тысячи лет.

Князь Ярослав укреплял и защитные рубежи своей столицы. Именно он сделал валы вокруг города неприступными и построил Золотые ворота. Их возводили более двадцати лет. По легенде: когда польский король Болеслав Храбрый пришел захватывать Киев, он ударил мечом по воротам, он лопнул, а ворота остались стоять.

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости состоялся праздничный парад Вооруженных сил Украины.

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