«Золотые времена для ведьм»: почему украинцы массово пошли к гадалкам

Для тех, кто себя называет гадалками, знахарями и ведьмами, сейчас, во время войны наступил «золотой период». Об этом в комментарии для ТСН.ua такое собственное мнение высказал религиовед, профессор Александр Саган.

В то время, когда многие семьи разыскивают своих без вести пропавших родственников — военных и гражданских, в соцсетях появились сообщества, где свои услуги предлагают те, кто называет себя причастными к потустороннему миру.

Как оказалось, в таких сообществах некоторые из украинцев публикуют фото своего родственника, например, военного, и просят «специалистов» подсказать, жив этот человек или нет. В свою очередь, под такими постами появляются ответы, мол, точно жив, или нет, точно мертв. Есть сообщения из фото, где большинство «знающих» отвечает, что человек якобы мертв.

Кроме того, часть участников задают вопрос о том, есть ли у них шансы на замужество или на женитьбу, будут ли силы и возможности преодолеть онкологию. Одна из участниц задала вопрос о том, будет ли у нее шанс родить второго ребенка, на что одна из участниц сообщества ей ответила, мол, нужно записаться к ней на консультацию и представилась как хиромант.

Во всех этих сообществах в последнее время наблюдается интересная динамика — статистика свидетельствует о том, что еженедельно к ним присоединяются от 400 до 600 новых участников, а общее количество участников вместе с теми, кто называет себя экспертами в области гадания, равно 200 тысячам. Из открытых источников известно, что, например, в Киеве некоторые из тех, кто называет себя астрологами или гадалками, просят обычно от 350 грн. до 1 тыс. грн. за отдельный прогноз относительно судьбы человека, но есть и те, кто берет за час своей работы около 13 тыс. грн.

Всегда в трудные времена шли к экстрасенсам

В свою очередь, религиовед Александр Саган говорит, что не удивляется сотням таких обращений украинцев к так называемым гадалкам и знахаркам.

«Всегда в периоды нестабильности, во времена макроизменений, общественных потрясений такое было, такие обращения. Вспомним 90-е годы. Было множество объявлений в информпространстве, в метро. То есть в те периоды, когда люди теряют родных, теряют деньги, работу, такие „специалисты“ стараются максимально использовать свои шансы. Это характерно не только для Украины, но и всего мира», — говорит Александр Саган.

«Например, сто человек пройдут мимо, а один может остановиться и поверить тому, что ему скажут. Есть примеры, когда люди хоть и считают себя христианами, ходят в церковь, имеют авторитет на уровне общины, но в то же время верят в эти гадания, в способности гадалок. В нашем сознании это мирно уживается. Раздвоенное сознание всегда есть, но во времена общественных потрясений происходит обострение. Когда есть спрос, то есть и предложение. Человек регистрируется как физическое лицо-предприниматель и указывает, что предоставляет информационные услуги», — приводит религиовед.

Резюмируя, он говорит, что сдержать такую тенденцию почти невозможно.

«Некоторые люди считают, что для них будет лучше, если они заплатят деньги и получат иллюзорное успокоение. Другой вопрос — нужна просветительская работа со стороны государства», — отмечает Александр Саган.

