"Золотые" заклепки и миллионные переплаты: как неизвестная фирма в Харьковской области выигрывает тендеры - где деньги

Журналисты раскрыли подробности скандала в Харьковской области / © ТСН

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В Харьковской области на ремонт областной больницы планируют потратить 121 млн гривен. Объект, который должен был бы символизировать заботу о людях. Но вместо этого он оказался в эпицентре вопросов: почему бюджетные миллионы оседают в сметах с заоблачными ценами? Кто стоит за этими схемами и почему одни и те же компании получают контракты?

Об этом говорится в расследовании проекта «Хапуга.ua».

Что известно о скандальных тендерах

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Харьков — колыбель коррупции? Золотые заклепки! Больницы без лекарств, школы без укрытий — ГДЕ ДЕНЬГИ?

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В смете на ремонт больницы — заклепки по цене золота, но это только начало. Смета этого тендера пестрит позициями, где цены завышены в разы. И это не случайность, а, похоже, система, которая работает на чей-то карман.

«Фиброцементная плита, фактически фасадная, там тоже завышение: в смете 3600 гривен за квадратный метр, а рыночные цены — от 1000 до 2000. И там тоже переплата более 10 миллионов», — говорит член правления Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин.

На ремонт областной больницы планируют потратить 121 млн гривен

Эксперты Харьковского антикоррупционного центра проанализировали договор: 185 позиций, и во многих из них цены завышены настолько, что общая переплата может достигать десятков миллионов гривен. И это только один объект.

Но ООО «СК Пантеон» не останавливается на больнице — их следы ведут к другим многомиллионным контрактам.

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«В целом с 2021 года компания «СК Пантеон» уже выиграла государственных тендеров более чем на полмиллиарда гривен, только вдумайтесь в эту цифру, более пятисот миллионов гривен», — говорит корреспондент «Хапуги» Максим Хотиленко.

В Чугуевском районе, где восстанавливали объект, журналисты обнаружили завышение цен компанией ООО СК «Пантеон».

3 марта Харьковская ОГА заключила договор с ООО «СК Пантеон» на строительство укрытия для школы в Малиновке за 122,28 млн грн. Смета шокирует:

Арматура А-IV (А600), 22 мм: 45 180 грн/т, когда рынок предлагает 28 050–30 500 грн/т (Steel Market, Time Steel Group). Переплата — до 30%.

Бетон B10 М150: 4 644 грн/куб. м, хотя в Харькове — 3 190–3 630 грн/куб. м («ТДХ», «Роксайд», «Асфальтпром»). Разница — до 45%.

Линолеум Tarkett IQ Eminent: 1536 грн/кв. м, когда в магазинах («Пол», «Plitkashop», «Центрпол») — 854-1 035 грн/кв. м. Переплата — до 40%.

В деоккупированном Старом Салтове на восстановление домов за 20 млн грн львиная доля досталась ООО «СК Пантеон» — компании, которая до 2023 года не имела ни одного государственного подряда.

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Как фирма без опыта внезапно становится любимцем распорядителей тендеров? Документы, поданные для участия, вызывают серьезные сомнения в их достоверности.

ООО «СК Пантеон» основано в 2020 году Александром Чалым из Доброполья. До мая 2023 года не участвовало в гостендерах. Финансы компании — мизерные: 94,5 тыс. грн в 2020 году, 332,9 тыс. грн в 2021 году, а в 2022 году — ноль.

Но стоило перерегистрировать фирму на Алексея Буряка из села Печенеги Харьковской области, как она чудом начинает выигрывать контракты на сотни миллионов.

При этом акты выполненных работ от подрядчика «Пантеона» — ООО «Гольпергруп», представленные для тендера, по словам экспертов, имеют признаки фальсификации. Но это не мешает «СК Пантеон» оставаться любимцем Харьковской ОВА.

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Что говорят в Харьковской ОВА

Почему одни и те же компании получают новые многомиллионные контракты при том, что есть вопросы к старым? Журналисты решили спросить в департаменте капитального строительства ХОВА.

Сначала руководитель Игорь Лялюк казался открытым к диалогу, но услышав вопрос о вероятной коррупции, быстро меняет тон: «Надо посоветоваться с высшим руководством».

«Да, как и следовало ожидать, «высшее руководство» комментировать отказалось. Нам посоветовали писать запросы. И мы это сделали. Но ответов на вопросы так и не получили. Очевидно, есть что скрывать, и прозрачность — не сильная сторона этих харьковских чиновников

По данным «Юконтрол», компания «СК Пантеон» расположена по адресу: улица Западная, 60/62, именно здесь мы хотели пообщаться с руководителем Алексеем Буряком. Однако вместо компании мы увидели обычный дом. И еще разъяренных соседей, к которым постоянно стучат, чтобы найти Алексея Буряка», — говорится в материале.

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«Мы много писали о СК Пантеон. Владелец неприметный, возможно, даже человек подставной, не основной бенефициар», — объясняет Евгений Лисичкин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Харьков — колыбель коррупции? Золотые заклепки! Больницы без лекарств, школы без укрытий — ГДЕ ДЕНЬГИ?