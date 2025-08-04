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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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"Золотые" заклепки и миллионные переплаты: как неизвестная фирма в Харьковской области выигрывает тендеры - где деньги

Журналисты раскрыли подробности, как компания-новичок зарабатывает сотни миллионов на госзаказах и что об этом говорят в Харьковской ОВА?

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Журналисты раскрыли подробности скандала в Харьковской области

Журналисты раскрыли подробности скандала в Харьковской области / © ТСН

В Харьковской области на ремонт областной больницы планируют потратить 121 млн гривен. Объект, который должен был бы символизировать заботу о людях. Но вместо этого он оказался в эпицентре вопросов: почему бюджетные миллионы оседают в сметах с заоблачными ценами? Кто стоит за этими схемами и почему одни и те же компании получают контракты?

Об этом говорится в расследовании проекта «Хапуга.ua».

Что известно о скандальных тендерах

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Харьков — колыбель коррупции? Золотые заклепки! Больницы без лекарств, школы без укрытий — ГДЕ ДЕНЬГИ?

В смете на ремонт больницы — заклепки по цене золота, но это только начало. Смета этого тендера пестрит позициями, где цены завышены в разы. И это не случайность, а, похоже, система, которая работает на чей-то карман.

«Фиброцементная плита, фактически фасадная, там тоже завышение: в смете 3600 гривен за квадратный метр, а рыночные цены — от 1000 до 2000. И там тоже переплата более 10 миллионов», — говорит член правления Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин.

На ремонт областной больницы планируют потратить 121 млн гривен

На ремонт областной больницы планируют потратить 121 млн гривен

Эксперты Харьковского антикоррупционного центра проанализировали договор: 185 позиций, и во многих из них цены завышены настолько, что общая переплата может достигать десятков миллионов гривен. И это только один объект.

Но ООО «СК Пантеон» не останавливается на больнице — их следы ведут к другим многомиллионным контрактам.

«В целом с 2021 года компания «СК Пантеон» уже выиграла государственных тендеров более чем на полмиллиарда гривен, только вдумайтесь в эту цифру, более пятисот миллионов гривен», — говорит корреспондент «Хапуги» Максим Хотиленко.

В Чугуевском районе, где восстанавливали объект, журналисты обнаружили завышение цен компанией ООО СК «Пантеон».

3 марта Харьковская ОГА заключила договор с ООО «СК Пантеон» на строительство укрытия для школы в Малиновке за 122,28 млн грн. Смета шокирует:

  • Арматура А-IV (А600), 22 мм: 45 180 грн/т, когда рынок предлагает 28 050–30 500 грн/т (Steel Market, Time Steel Group). Переплата — до 30%.

  • Бетон B10 М150: 4 644 грн/куб. м, хотя в Харькове — 3 190–3 630 грн/куб. м («ТДХ», «Роксайд», «Асфальтпром»). Разница — до 45%.

  • Линолеум Tarkett IQ Eminent: 1536 грн/кв. м, когда в магазинах («Пол», «Plitkashop», «Центрпол») — 854-1 035 грн/кв. м. Переплата — до 40%.

В деоккупированном Старом Салтове на восстановление домов за 20 млн грн львиная доля досталась ООО «СК Пантеон» — компании, которая до 2023 года не имела ни одного государственного подряда.

Как фирма без опыта внезапно становится любимцем распорядителей тендеров? Документы, поданные для участия, вызывают серьезные сомнения в их достоверности.

ООО «СК Пантеон» основано в 2020 году Александром Чалым из Доброполья. До мая 2023 года не участвовало в гостендерах. Финансы компании — мизерные: 94,5 тыс. грн в 2020 году, 332,9 тыс. грн в 2021 году, а в 2022 году — ноль.

Но стоило перерегистрировать фирму на Алексея Буряка из села Печенеги Харьковской области, как она чудом начинает выигрывать контракты на сотни миллионов.

При этом акты выполненных работ от подрядчика «Пантеона» — ООО «Гольпергруп», представленные для тендера, по словам экспертов, имеют признаки фальсификации. Но это не мешает «СК Пантеон» оставаться любимцем Харьковской ОВА.

Что говорят в Харьковской ОВА

Почему одни и те же компании получают новые многомиллионные контракты при том, что есть вопросы к старым? Журналисты решили спросить в департаменте капитального строительства ХОВА.

Сначала руководитель Игорь Лялюк казался открытым к диалогу, но услышав вопрос о вероятной коррупции, быстро меняет тон: «Надо посоветоваться с высшим руководством».

«Да, как и следовало ожидать, «высшее руководство» комментировать отказалось. Нам посоветовали писать запросы. И мы это сделали. Но ответов на вопросы так и не получили. Очевидно, есть что скрывать, и прозрачность — не сильная сторона этих харьковских чиновников

По данным «Юконтрол», компания «СК Пантеон» расположена по адресу: улица Западная, 60/62, именно здесь мы хотели пообщаться с руководителем Алексеем Буряком. Однако вместо компании мы увидели обычный дом. И еще разъяренных соседей, к которым постоянно стучат, чтобы найти Алексея Буряка», — говорится в материале.

«Мы много писали о СК Пантеон. Владелец неприметный, возможно, даже человек подставной, не основной бенефициар», — объясняет Евгений Лисичкин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Харьков — колыбель коррупции? Золотые заклепки! Больницы без лекарств, школы без укрытий — ГДЕ ДЕНЬГИ?

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