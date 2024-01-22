Зомби-вирусы из Сибири могут уничтожить человечество: ученые бьют тревогу

О какой болезни идет речь, чем она так опасна, и почему зомби-вирусы уже не просто вымысел Голливуда, а реальная угроза – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Ученые бьют тревогу и предупреждают о новой опасности, которая может уничтожить человечество! И речь не о ядерной войне или природных катаклизмах, а о древней болезни, которая может отмерзнуть из вечной мерзлоты и массово заразить людей! О какой болезни идет речь, чем она так опасна, и почему зомби-вирусы – уже не просто вымысел "Голливуда", а реальная угроза – в эксклюзиве журналиста Артема Зябкина для TSN.UA.

Ученые бьют тревогу!

Эту угрозу нельзя недооценивать! Новая пандемия, которая гораздо страшнее COVID-19 или испанского гриппа, в любой момент может ударить по человечеству! К такому выводу пришла группа ученых из разных стран мира – их оговорки в своей статье собрали журналисты британского издания The Guardian. По словам ученых, им удалось найти в вечной мерзлоте удивительных микробов-мафусаилов или, как их еще называют, вирусов-зомби. Эти микробы – не новые, а наоборот – древние живые организмы, которые миллионы лет назад вмерзли в вечную мерзлоту Арктики и Сибири. Сейчас есть реальная угроза, что эти микробы отмерзнут и заразят человека.

"Вирусы, которые мы выделили, способны инфицировать только амеб и не представляют опасности для людей. Однако это не означает, что другие вирусы, которые сейчас замерзли в вечной мерзлоте, не могут вызвать заболевания у людей. Например, мы идентифицировали геномные следы поксвирусов и герпесвирусов, которые являются хорошо известными патогенами человека", — говорит в комментарии The Guardian генетик Жан-Мишель Клавери из Университета Экс-Марсель.

Человечество не готово к новой вспышке?

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Проблема человечества в том, что мы не там ищем, предостерегают вирусологи! Большинство нам известных болезней происходит как раз с юга. Именно там – ближе к экватору – живет больше людей, там более теплый климат, поэтому и сложнее соблюдать правила гигиены. Но реальная опасность идет с севера, где в вечной мерзлоте могут скрываться доисторические болезни, к которым человеческий организм совершенно неприспособлен.

"На данный момент анализ угроз пандемии сосредоточен на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север, – сказал ученый Жан-Мишель Клавери. – В то же время, мало внимания уделялось вспышке, которая может возникнуть на крайнем севере, а затем распространиться на юг – и это, по моему мнению, упущение. Там есть вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую вспышку болезни".

По словам ученых, еще в 2014 году в вечной мерзлоте Сибири им удалось обнаружить замерзший, но все еще живой микроорганизм, которому почти 50 тысяч лет. Тогда по Земле еще ходили мамонты, за которыми охотились предки современных людей. Так вот этот микроорганизм оклемался после длительной спячки и смог поразить уже современную одноклеточную амебу. Сможет ли какой-нибудь из них поразить и человека, вопрос до сих пор открыт.

Что может спровоцировать вспышку?

Но беспокойство ученых вызывает даже не само глобальное потепление, которое может помочь микробам выйти из ледяного плена, а именно деятельность человека! Таяние ледников в Арктике открывает новые перспективы для мировой торговли. На свободной от мерзлоты территории потенциально может расцветать горнодобывающая промышленность. Первыми инфицированными могут стать шахтеры. Все мы помним, как мгновенно распространился COVID-19 – за считанные недели он поразил весь Китай, перекинулся в Италию, а через два месяца им болели уже на всех континентах. На этот раз рассадником заразы может стать российская Сибирь. Пугает то, что там вряд ли вообще думают о такой опасности.

"Вирус-зомби" захватывает Америку?

Вирус-зомби захватывает Северную Америку! И это не описание какого-нибудь голливудского фильма, а реальная опасность, охватившая почти всю Америку. В 24 штатах и двух провинциях Канады ученые фиксируют массовую вспышку странной болезни, которую уже назвали "зомби-вирусом"! Пока эта болячка поражает только оленей, но от этого она не менее ужасна. Вы только посмотрите, что она делает с невинными животными: олени теряют волю и разум, начинают бесцельно бегать и ведут себя агрессивно. Все будто списано с сериала "Ходячие мертвецы". Природу болезни ученые пока не разгадали, но они почти точно уверены – это не вирус, а скорее прионы – белки с аномальной структурой, обладающие свойством накапливаться в мозге, или бактерия спироплазма. Специалисты обеспокоены тем, что странная болезнь может перекинуться на домашних животных и людей, но таких случаев пока что пор не фиксировали.

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