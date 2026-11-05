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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Зона боевых действий расширяется вглубь страны: военный потряс ситуацией на фронте

Военный рассказал о ситуации на фронте и призвал помочь им собрать средства на автомобиль.

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Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Главный сержант 5-й стрелковой роты 2-го батальона 102-й ТрО Олег Марияш рассказал о ситуации на юге Украины. Он отметил, что во время перемирия в связи с гуманитарной миссией в Олешках на фронте действительно было спокойнее. Однако, по словам военного, россияне всё больше расширяют зону боевых действий в южном регионе Украины.

Об этом он заявил в эфире ТСН.

Военный отметил, что во время перемирия, связанного с гуманитарной миссией в Олешках, в Херсонской области действительно было спокойнее. Однако сейчас удары российских оккупантов возобновились.

«Когда было перемирие, было немного спокойнее, а теперь всё началось заново», — сказал он.

Олег Марияш добавил, что в настоящее время на юге Украины расширяется зона боевых действий.

«Мы побывали в Херсонской области в начале весны этого года, а сейчас ситуация там сильно изменилась. Там, где мы ещё в начале марта смело могли ездить на машинах без каких-либо проблем, теперь она отошла примерно на 15–20 километров в тыл», — сказал он.

Кроме того, военным нужна помощь. Сейчас они собирают средства на автомобиль. Олег Марияш отмечает, что на фронте также существует большая потребность в НРК и дронах.

«Дроны, НРК — мы теперь стали очень часто их использовать. Сами понимаете: доставка боеприпасов — это сейчас очень проблематично, особенно на автомобилях. Поэтому, скажем так, сейчас у нас есть потребность в НРК, в крупных дронах, с помощью которых мы можем сбрасывать провиант прямо на передовую», — сказал он.

«Когда было перемирие, было немного спокойнее, а теперь всё началось заново», — сказал он.

Военные просят помочь им завершить сбор средств на покупку автомобиля:

Цель: 150 000 ₴

Ссылка на Банку

Номер банковской карты — 4874 1000 3335 5812

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Трагедия в Комышувасе! Переговоры в Абу-Даби! Поражение республиканцев в США! | ТСН 9:00 5 ноября

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