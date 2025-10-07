"Зона смерти" выросла: долетят ли FPV-камикадзе до Киева и Львова и как защититься

Украинцам советуют иметь ружья, что сбивать российские дроны

Российские войска совершенствуют тактику воздушных атак в Украине, создавая новую критическую угрозу: дроны-«матки», которые несут под собой до трех FPV дронов-камикадзе. Эти новые системы позволяют врагу расширить зону поражения, создавая прямую угрозу гражданскому населению.

В связи с этим военные призывают гражданских «оформлять ружья и учиться метко стрелять» по БПЛА. Как пояснил Юрий Федоренко, командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес», такие дроны, проникая более чем на 30 километров вглубь, могут прицельно охотиться на людей и объекты.

Эксперты говорят, что, к сожалению, россияне усовершенствуют средства воздушного поражения и ищут все новые способы использования смертоносного оружия из воздуха.

Стоит ли гражданским запасаться ружьями, как далеко в своих разработках может зайти противник и как этому противодействовать, ТСН.ua расспросил у военного эксперта Игоря Романенко.

Каждый должен умело стрелять по дронам

Генерал-лейтенант в отставке акцентирует внимание, что еще в мае этого года правительство приняло постановление об организации мобильных огневых групп (МОГ) в территориальных общинах по всей стране.

«Россияне наращивают усилия по воздушным атакам, и государство уже не справляется с этим нашествием. Поэтому было принято решение — формирование мобильных огневых групп добровольцами, не подлежащими мобилизации для защиты городов и сел. Мы должны противодействовать россиянам. Государство на базе территориальных общин предоставляет возможность использовать для отражения воздушных атак как собственное оружие — ружья и даже легкомоторные самолеты, а также обеспечивает вооружением и обучает сбивать воздушные цели противника», — рассказывает Игорь Романенко.

Нехватка личного состава и рост размеров «кил-зон»

Военный эксперт соглашается, что использование россиянами больших дронов-«маток», которые несут на себе по несколько FPV-дронов-камикадзе, представляет серьезную угрозу, так как противник увеличивает зону влияния.

«Расширение так называемой „кил-зоны“ имеет место. Раньше это была территория до 20 километров вокруг линии боевого столкновения. Сейчас она увеличилась до 30 километров и больше. То есть есть увеличение дальности действия дронов, а также использование так называемых дронов-"маток», которые несут под собой 2-3 дрона-камикадзе. В случае применения этих дронов перспективная дальность беспилотников может увеличиваться до 50 километров», — говорит Игорь Романенко.

Эксперт подчеркивает, что это серьезная угроза для многих городов и сел в прифронтовой зоне, и следует противодействовать таким атакам врага.

«Проблема в том, что в огневые группы должны входить добровольцы, не подлежащие мобилизации. А с этим очень сложно. Кстати, чтобы сбивать средства воздушного нападения россиян нам нужны операторы для дронов-истребителей. А у нас людей остро не хватает, как в боевых частях, так и относительно тыловых городов, где наращивается присутствие российских дронов», — объясняет эксперт.

К этому он добавляет, что МОГ из добровольцев, которые создаются на базе территориальной обороны, должны получать оружие и проходить обучение, а за боевые дежурства еще и получать средства.

«Я считаю, что люди должны объединяться в такие огневые группы. Особенно те, у кого уже есть собственное оружие. Люди должны собираться вокруг цели уничтожения российских БПЛА. Как показывает опыт, ружья для сбивания беспилотников более эффективны. Поэтому я соглашаюсь с мнением военного, что гражданским нужно уметь сбивать дроны. Только это нужно делать в каждой области Украины. Наглядно показывать, как это работает на практике. И главное, для этого нужны люди, потому что ситуация ухудшается», — говорит военный эксперт.

Угроза для военных и гражданских

Игорь Романенко не согласен с утверждением, что дроны-камикадзе, которые в нужную точку доставляет российский дрон-«матка», несут угрозу только для прифронтовых городов — Сумы, Харьков, Херсон. Но добавляет, что уровень угрозы может увеличиваться.

«Здесь я не соглашаюсь, потому что „кил-зоны“ постепенно увеличиваются по площади, а с ней и география городов, которые становятся доступными для такого типа дронов противника», — говорит Романенко.

Генерал-лейтенант подчеркивает, что, прежде всего, это угроза для наших военных, потому что сейчас это не сплошная линия обороны, а отдельные точки или опорные пункты.

«Активность российских дронов делает невозможным доступ к „кил-зоне“. Бойцов становится невозможно поменять, довезти им воду, еду, боеприпасы, вывезти раненых. Это было сложно сделать, когда „зона смерти“ была на 20 километров, а когда она достигает 50 километров, то тем более», — отмечает Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что от использования дронов-«маток» страдает и гражданское население, которое становится доступным для поражения дронами-камикадзе.

«Если условно говоря, линия боевого столкновения проходит в 25 километрах от Сум или Запорожья, а зона влияния дронов-"маток” составляет 50 километров, то это реальная угроза для этих городов. Имея достаточный запас такого типа БПЛА, враг может постоянно терроризировать людей. А еще противник наращивает дальность дронов на оптоволокне, которая выросла с 20 до более 30 километров. В результате есть угроза как для военных, так и для гражданских, которые попадают в радиус действия БПЛА», — добавляет эксперт.

Львов пока в безопасности, но война дронов развивается

Игорь Романенко отмечает, что сейчас этот тип дронов не угрожает Львову или, например, городам на западе страны. Но подчеркивает, что россияне постоянно улучшают свой инструментарий для воздушных атак.

«Для Львова пока угроз нет. Киев такими дронами россияне тоже не могут атаковать массированно, только в случае, если будут ставить на них Starlink. Но они работают над их усовершенствованием. Цель — сделать так, чтобы из дрона-матки можно было выпускать еще несколько FPV-камикадзе с функцией самонаведения и расширять таким образом зону влияния», — утверждает эксперт.

Кстати, после атаки украинских дронов во время спецоперации в России, когда наши дроны-камикадзе вылетали из фур и атаковали российские самолеты на аэродромах, россияне обещали отомстить.

«Россияне решили доставлять дроны-камикадзе не фурами, а по воздуху с помощью грузового дрона. Это свидетельствует о том, что война дронов приобретает развитие, то есть противник ищет новые варианты для нанесения ударов. Могу сказать, что похожее на стадии разработок и опробования есть и у нас. Но россияне пока опережают нас по многим темам. К сожалению, они быстрее это делают и реализуют. Путину позволяет это делать экономика, переведенная на военные рельсы. Они быстро масштабируют и запускают новое вооружение в войска. Нам нужно опережать россиян», — заключает Игорь Романенко.