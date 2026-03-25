Зоопарк Киева остался без жирафов: что произошло

Жираф из Киевского зоопарка / © Киевский зоопарк

Реклама

В Киевском зоопарке умер жираф. Об этом сообщают местные телеграм-каналы со ссылкой на председателя бюджетной комиссии Киевсовета Андрея Витренко.

Но в Киевском зоопарке объясняют, что два жирафа-старожила ушли из жизни еще в первые годы войны. Один жираф умер в 2022 году, а второй в 2023-м.

«Нашим животным было по 22-23 года. Возраст почтенный. В условиях зоопарка жирафы живут до 17 лет. Наши питомцы прожили значительно дольше, потому что мы заботились и очень тщательно за ними ухаживали. Поэтому депутатам нужно иметь немного совести, чтобы о таком заявлять», — рассказал ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Реклама

Вероятно, председатель бюджетной комиссии Киевсовета давно не бывал в Киевском зоопарке. Сообщение о смерти жирафов публиковались на сайте зоопарка. Кроме того, до 2022 года возле вольера с животными был размещен баннер, на котором говорилось о почтенном возрасте жирафов с просьбой их не беспокоить.

«Последние четыре года жирафы держались на специальных препаратах. Для меня эти животные были, как дети. Потому что занимался их завозом в зоопарк, когда еще работал заместителем. Да, в зоопарке сейчас нет жирафов, потому что война продолжается. Завозить новых животных нет смысла, потому что они будут страдать от обстрелов. Кроме того, нужно построить новое помещение для содержания животных», — рассказывает Кирилл Трантин.

Напомним, в 2025 году россияне атаковали зоопарк в Киеве.