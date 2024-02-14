ЗРК "Стрела" на фронте: воины ВСУ рассказали, как старая система ПВО уничтожает вражеские дроны и ракеты

"Стрела" – очень старая система ПВО, а потому защитники неба и сами удивляются, как она еще стреляет.

В районе Новомихайловки Донецкой области на ЗРК "Стрела" работает группа ПВО 79-й ДШБ. Экипаж сбивает российские дроны, которые оккупанты запускают по Украине.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Как в Донецкой области работает ПВО

Николай, Саша и Дмитрий — это экипаж ЗРК "Стрела". Этот противовоздушный экипаж – самый производительный в 79 десантной бригаде. Они работают практически на передовой и прячутся от окупантов, чтобы их не заметили вражеские дроны.

Этот экипаж сбил уже не менее 16 воздушных целей. Командир рассказывает, как Николай сбил вражескую ракету.

"Он целился в Су-24. Тогда самолет выпустил ракету. И тогда ракета нашей "Стрели" уничтожила вражескую. Су, к сожалению, улетел", — говорит военный.

Наводчик Николай рассказывает – бывают очень продуктивные дни, когда сбивают по несколько вражеских беспилотников. ЗРК "Стрела" – очень старая система ПВО, а потому защитники неба и сами удивляются, как она еще стреляет. Воины говорят — мечтают сбить одновременно три российских вертолета с десантом.

"Еще было бы неплохо сбить вражескую "сушку", – добавляют защитники неба.

ЗРК "Стрела"

Водитель "Стрелилы" всегда молится, чтобы удалось сбить враждебные цели

Оккупанты на Донетчине очень активны — поэтому здесь постоянные обстрелы, а в небе летают вражеские дроны. Водитель "Стрели" Александр, родом из Горловки, всегда молится, чтобы удалось сбить вражеский дрон.

ЗРК "Стрела"

"Эта летающая гадость показывает, где уничтожить наших ребят", — говорит он.

Водитель убежден – в таких местах сложно быть атеистом.

"Я молюсь, пока не произвели выстрел. Выходит ракета — все. Я молюсь уже не за Колю, я молюсь за ракету", — говорит он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Талант может быть и до сбивания враждебных целей! Бойцы ПВО иногда сами удивляются, как попадают

Напомним, в Украине может возникнуть дефицит ракет для ПВО.

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