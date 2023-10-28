Зуб вырос в носу 23-летнего киевлянина: хирург рассказал детали нетипичной операции

По словам врача, иногда бывают случаи, когда зуб у человека растет вверх.

Удалили молочный зуб из верхнечелюстной (гайморовой) пазухи носа – именно такая достаточно нетипичная находка была обнаружена на днях во время проведения плановой операции в Киеве.

Об этом в соцсети рассказал ЛОР-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Александр Васильев, проводивший это хирургическое вмешательство.

Подробности он рассказал в комментарии для ТСН.ua.

"23-летний парень обратился с жалобами на постоянную заложенность носа и ощущение постороннего тела в носовой полости, — рассказал Александр Васильев. — Было сделано КТ, показавшее затемнение. Есть такой диагноз — мицетома. Это когда наблюдается грибок в верхнечелюстной пазухе вследствие попадания туда стоматологического материала. Параллельно с этим во время исследования был обнаружен полип в носовой полости. Казалось, что это типичная ситуация. Сделали операцию, достали большой полип размером с грецкий орех из пазухи носа. Когда достали и разрезали полип, то обнаружили внутри него молочный зуб. Проблема пациента была успешно решена, операция длилась чуть больше часа. В стационаре он побыл один день, сейчас проходит реабилитацию в домашних условиях. У него все будет хорошо. Иногда бывает такое, что некоторые молочные зубы растут не в ротовую полость, а в направлении верхнечелюстной пазухи, вверх”.

Скриншот страницы Александра Васильева в Facebook. Врач показал на фото размер полипа.

К этому врач добавил, что этот случай хоть и нетипичен, но он не считает его уникальным: "Врачи обнаруживают молочные зубы, когда они нагноились. В моей практике был случай, когда зуб вырос в девочке даже в носовой полости. Мы разрезали слизистую по дну носовой полости и обнаружили там зуб, который успешно удалили".

На вопрос о том, существует ли профилактика таких случаев, Александр Васильев отвечает, что нет.

"Единственное, что нужно понимать, так это то, что если присутствует хроническая заложенность носа, хронические гаймориты, хронические воспаления лобных пазух, постоянный насморк, то всегда нужно искать причину. Основным методом исследования, который на 100% удовлетворяет и врача, и пациента, является компьютерная томография пазух носа. Поэтому профилактика – это по сути установление диагноза, наблюдение за состоянием здоровья», — резюмировал хирург.

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