Елки с ценниками и в пластике: на окраине Киева появилась массовая свалка новогодних деревьев

Елки с ценниками и в пластике: на окраине Киева появилась массовая свалка новогодних деревьев

Деревья лежат прямо в поле.

Стихийные свалки новогодних елок начали появляться в Киеве: одну из таких запечатлели жители столицы.

Об этом рассказали в ТСН.19:30 за 8 января.

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На окраине столицы, сразу за Минским массивом, можно увидеть кучу сосен. Их, очевидно, не успели продать к праздникам. Многие елки были упакованы в пластик, на некоторых есть ценник и, наоборот, отсутствует праздничный декор. Елки лежат прямо в поле, недалеко от нового жилого массива.

Лесник Николай Супрун, собирающий здесь дрова для печи, рассказал ТСН, что елки привозят массово ночью или ранним утром. Николай Васильевич считает, что деревья можно было бы использовать с пользой.

Новости Киева: в городе начали появляться стихийные свалки новогодних елок

Напомним, в Одессе продавцы новогодних елок и сосен облили соляркой тысячи не продавших деревьев. Коммунальщики убрали более 2,5 тыс. елок и сосен с улиц Бочарова, Высоцкого, Заболотного, Марсельской и Семена Палия.

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