Звал Путина и восхвалял террористов: попа-недоблогера из Виннитчины посадили из-за скандальных сообщений в Сети

Уголовное дело было возбуждено еще в январе 2023 года.

Звал Путина, а также восхвалял террористов Захарченко и Моторолу. По материалам СБУ, наконец сел в тюрьму одиозный сторонник русского мира, а к тому же и настоятель храма московского патриархата Винницкой области Дмитрий Тихов.

Как рашистскому попу удалось долгое время укрываться от следствия и пиарить боевиков на территории Украины, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Поп "бегал" от СБУ

Российский поп из Винницкой таки сядет на 2 года за пропаганду "русского мира". В Службе безопасности Украины сообщили, что одиозного священника наконец-то смогли привлечь к ответственности.

Уголовное дело было возбуждено еще в январе 2023 года. С тех пор оперативникам пришлось изрядно постараться, чтобы "подстрелить" протоиерея, потому что тот не только неплохо "шифровался" в Сети, но и успел поездить по разным городам, чтобы запутать правоохранителей.

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Правоохранителям удалось не только поймать очередного "любителя русского мира", но и доказать фактам, что тот целенаправленно осуществлял подрывную деятельность в пользу РФ на личных страницах Вконтакте и Телеграмм. СБУ скрыло лицо злоумышленника, однако в Сети ничего не скрыть. Вот как выглядел 53-летний иерей УПЦ МП Дмитрий Тихов во время задержания в собственном доме.

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Там, кстати, поп повесил портрет русского царя Николая II.

Дмитрий Тихов/Фото из открытых источников

А это его фото уже после суда. Детальнее о его подрывной деятельности в Сети ранее рассказывали в Генпрокуратуре:



“По данным следствия, подозреваемый до недавнего времени был настоятелем нескольких храмов УПЦ (МП) в Винницкой области, пока религиозные общины не перешли в ВТО.

Следовательно, потеряв реальную паству, священник активизировал свою пророссийскую деятельность в интернет-сети. Он, достоверно зная о запрете российской социальной сети ВКонтакте, использовал созданный в ней собственный аккаунт для распространения антиукраинских материалов.

Преимущественно это был контент религиозной направленности, пророссийская пропаганда с призывами к насильственному изменению и захвату государственной власти в Украине и представление вооруженной агрессии российской федерации как внутреннему гражданскому конфликту.

Такие же материалы подозреваемый распространял в созданном им сообществе "Приход Святых Царственных Мучеников-Страстотерпцев и Блаженной Матроны Московской" в Telegram, дублируя, в частности, публикации из сообщества "Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси".

На собственном Telegram-канале он повторял нарративы кремля о "гражданской войне" в нашем государстве и восхвалял эксвотажков террористической организации "днр" Александра Захарченко, "Гиви" и "Моторолу".



Тихов руководил храмом чуда Архистратига в Хонях в селе Лысянка Винницкой области. Впрочем, пока скрывался от следствия, службу не правил. Вместе с местной религиозной общиной храм уже перешел в Православную церковь Украины.

Московский патриархат — "рассадник" предателей?

К сожалению, именно Московский патриархат до сих пор продолжает попадать в постоянные скандалы, причем именно из-за своих священников и послушников. Так вот под заочным подозрением СБУ находится митрополит Луганской епархии УПЦ МП, благословивший фейковое присоединение украинского Луганска к РФ.

Не так давно задержали и в прошлом послушника Киево-Печерской лавры, также оправдывавшего действия РФ, в том числе оккупацию Донбасса. И таких примеров, к сожалению, сотни. Представители или сторонники московской церкви часто становятся агентами Кремля, приводят ракеты, как в Запорожье и Донбассе, переходят на сторону РФ на оккупированных территориях и даже отслеживают позиции ВСУ вблизи фронта, чтобы сдать их рашистам. И это мы еще не говорим о многочисленных скандалах вокруг топов УПЦ (МП), в частности митрополита Павла, в народе — Паши Мерседеса. Он уже давно находится под следствием из-за оправдания вооруженной агрессии РФ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОСАДИЛИ ОДИОЗНОГО ПОПА! Настоятель храма УПЦ МП загремел за решетку из-за сообщений в Сети!

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