"Зверская месть и принуждение к миру": эксперт объяснил, зачем Путин обстреливает Харьков

Россия снова принялась атаковать Харьков. Две ночи подряд по городу наносили удары ракетами С-300 и дронами. После атаки "шахедами" в ночь на 1 августа в Харькове были частично разрушены два здания. Поврежденные постройки – учебные заведения города. То есть оккупанты воюют со школьниками и учителями – разрушая учебные заведения.

Почему Россия обстреливает Харьков и как это можно остановить, сайт ТСН выяснял у военного эксперта.

Чего хочет добиться Путин

По словам Игоря Романенко, генерал-лейтенанта в отставке, заместителя начальника Генерального штаба (2006-2010 гг.), атаки врага на Харьков – это обычная для России тактика террора, а еще месть за то, что город четко дал понять россиянам, что ничего общего с Россией нет и не хочет иметь.

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки дронов в Харькове/фото ГСЧС Украины

"У россиян, к сожалению, пока есть средства и возможности, чтобы наносить удары по "сакральному русскоязычному городу Харьков". Своими действиями враг четко дает понять жителям, что пощады не будет за их отношение ко всему русскому. Таким образом, Путин пытается найти новые рычаги, чтобы нажать на руководство Украины и Запад. Это касается и зерновой сделки на условиях России и ситуации на фронте. Путин применяет все возможные методы террора, чтобы склонить Украину к переговорам о легитимизации уже захваченных территорий. Он все время повторяет, что это Украина не хочет садиться за стол переговоров, а Россия якобы открыта. Они решили не только приглашать, но и заставить, поэтому действуют именно такими методами – наносят ракетные удары по Харькову и другим городам Украины. Поэтому обстрелы будут продолжаться и дальше", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко.

Он добавляет, что враг обстреливает именно жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру и делает это с одной целью психологически запугать.

"Харьков россияне обстреливают без разбора, хаотично. Их не беспокоит, куда именно прилетает. Все это они используют как психологическое давление на население города, а также на руководство государства", — добавляет эксперт.

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки дронов в Харькове/фото ГСЧС Украины

Необходимо уничтожать ракеты до пуска

Для обстрелов Харькова россияне используют ракеты типа С-300, запускаемые из Белгородской области и дроны.

"На Харьков россияне не тратят ракеты, которые может сбивать наша ПВО. Удары специально наносят ракетами типа С-300, которые запускают со своей территории в Белгородской области. Есть два варианта, чтобы изменить эту ситуацию. Первое – нужно активизировать наше наступление на фронте, чтобы врагу было не до этих террористических атак. Второе – наносить удары по их территории, где расположены вражеские пусковые установки, до их запуска. Делать это за счет диверсионных групп или другим способом, но обязательно уничтожать. Россияне воспринимают только язык силы, поэтому нам нужно ее наращивать. Что касается атак дронами, то наша ПВО их сбивает. Но здесь нужно понимать, что средства воздушного нападения всегда имеют преимущество перед защитой, поэтому обеспечить оборону города на 100% просто невозможно, причем ни в одной стране мира", – отмечает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал об атаке дронов на Харьков и нападении беспилотников на Москву.

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