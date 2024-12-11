Зверский удар по Запорожью: последние подробности спасательной операции

Сейчас известно о 8 погибших и 22 пострадавших людях.

Из-за российской атаки по центру Запорожья 10 декабря количество жертв и пострадавших продолжает расти. Спасателям удалось достать живыми людей, которые провели 7 часов под завалами. Среди пострадавших есть ребенок и врачи.

Что сейчас с ранеными, сколько погибших и все детали атаки на медицинское учреждение – в эксклюзиве TSN.UA.

Около 15:00 10 декабря россияне нанесли удар по центру Запорожья, предварительно ударили баллистикой. Ракета полностью разрушила офисное помещение, в котором был расположен частный медицинский центр, именно туда и пришелся основной удар.

Последствия удара по Запорожью 10 декабря

Число пострадавших постоянно увеличивалось. Сразу после атаки спасатели сообщили о 3 пострадавших, впоследствии цифра стремительно выросла до 14 и стало известно о 3 жертвах. Уже к утру стало известно, что из-за атаки погибли восемь человек, а количество пострадавших увеличилось до 22, среди раненых – 5-летняя девочка.

Но случаются и чудеса. Вечером 10 декабря руководитель областной военной администрации Иван Федоров сообщал, что одного человека, признанного погибшим, медикам удалось реанимировать, впрочем, его состояние тяжелое. Также из-под руин удалось достать двух женщин, около семи часов проведших под завалами. Им удалось самостоятельно связаться со спасателями и сообщить свое местонахождение.

Впрочем, спасательная операция по состоянию на момент записи выпуска продолжается. Уже около 20 часов чрезвычайники пытаются достать людей, которые до сих пор остаются под завалами. Есть надежда, что они могут быть живыми.

Взрывная волна была такой силы, что повредила кафе рядом и соседний лицей. В момент взрыва в нем находились 6 человек – персонал, преподаватели и директор.

Лицей своими силами уже пытается привести здание хоть немного в порядок. Убрать последствия атаки сюда пришли родители, коллеги и даже выпускники заведения.

Последствия ударов по Запорожью 10 декабря

Кроме этого, вокруг эпицентра удара также повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания. К ликвидации последствий вражеского удара в общей сложности привлекли более 160 человек и полсотни единиц техники. На очередную зверскую атаку вечером 10 декабря отреагировал и президент Зеленский, который отметил, что переговоры о дополнительных системах ПВО продолжаются.

11 декабря на Запорожье объявили День траура по погибшим в результате теракта россиян в городе 10 декабря.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ЗВЕРСКИЙ УДАР ПО ЗАПОРОЖЬЮ! Последние подробности спасательной операции"