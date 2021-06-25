Зверское убийство в Белогородке: суд избрал подозреваемому меру пресечения

Человек будет сидеть в СИЗО.

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве мужчины и поджоге пятиэтажки в Белогородке под Киевом.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 25 июня.

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Роману курдов назначили меру пресечения в виде ареста без права залога. Он будет сидеть в СИЗО как минимум до 20серпня. К слову, адвокат подозреваемого в суде обвинил полицию в пытках: якобы его подзащитного держали без еды и воды 30 часов и таким образом заставляли признаться в преступлении.

Впрочем, Киево-Святошинский суд таки удовлетворил просьбу прокуратуры о содержании подозреваемого под стражей без права внесения залога.

Новости Украины: суд избрал меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве и поджоге под Киевом

Как сообщалось, 21 июня в селе Белогородка Киевской области после взрыва загорелась пятиэтажка: 14 жителей пострадали, трех госпитализировали. На пепелище полицейские нашли тело жителя дома. По версии следствия, он жестоко убили и подожгли квартиру, чтобы замести следы.

Подозреваемого Романа Курда полиция разыскала на второй день. Ему 43 года. Он уроженец Керчи, женат, имеет двоих детей. За содеянное его могут зарешетить пожизненно.

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