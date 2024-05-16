Зверства оккупантов в Волчанске: людей расстреливают, похищают и сгоняют в подвалы — обзор

На Харьковщине оккупанты расстреливают сопротивляющихся украинцев, других — похищают, сгоняют в подвалы и не позволяют эвакуироваться.

О зверствах россиян в городе, за который ведутся бои, рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

Расстрел гражданских в Волчанске

Оккупанты расстреляли мужчину в Волчанске, который пытался от них убежать. Всем другим людям, не успевшим эвакуироваться, сделать этого не дают и сгоняют их вместо этого в подвалы.

“В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен. До сегодняшнего дня на том участке также продолжалась эвакуация – Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей при всех угрозах и под обстрелами. По состоянию на сегодняшний день, по оперативной информации, российские военные, пытавшиеся закрепиться в городе, не позволяли местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы. Известно о первых расстрелах гражданских российскими военными. В частности, один из жителей Волчанска пытался скрыться пешком, отказался выполнять команды захватчиков – россияне его убили”, — сообщил в своем телеграм-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области возбудили уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей.

Эвакуация под обстрелами

С начала эвакуационных мер полицейские эвакуировали 2565 гражданских жителей приграничных населенных пунктов Харьковщины. Эвакуационные экипажи под постоянными артиллерийскими обстрелами, ракетными и бомбовыми ударами увозят граждан в безопасные места.

Не забывают, конечно, и о животных. Одна из таких историй растрогала украинцев: жительница Волчанска прощалась со своей собакой, которую не могла забрать с собой в общежитие, поэтому животное забрали в приют. Спойлер: они уже воссоединились, неравнодушные люди обнаружили собаку и вернули женщине.

Исчезновение волонтеров в Волчанске

На днях стало известно об исчезновении двух волонтеров в Волчанске. Как выяснилось, двое мужчин на собственном авто поехали в город, чтобы вывезти семью, но так и не доехали до места назначения.

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Впоследствии нашлись свидетели, которые рассказали, что волонтеры не просто исчезли – их расстреляли российские солдаты. Об этом сообщил начальник следственного управления главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Facebook.

В комментарии "Суспільне Харків" председатель Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили рассказал, что жертвы окупантов — это двое мужчин из Киевщины, которые без согласования действий с полицией и местными властями, выехали в Волчанск. По словам главы администрации, волонтеры не знали, что не нужно ехать в северную часть города.

Зверства россиян

За эти дни, что происходит наступление россиян в Харьковской области, рашисты снова наделали горя людям на десятки уголовных дел. Как только людей начали эвакуировать – те рассказывали очередные жуткие истории, которые им пришлось пережить.

Одному из мужчин рашисты прострелили палец, потому что тот не захотел открыть им дверь.

В прокуратуре возбуждено еще два уголовных дела. По данным следствия, в селе Старица Волчанской общины 14 мая 2024 года российский военнослужащий в упор застрелил местного 46-летнего жителя. Также известно, что 14 мая во время вооруженного нападения окупантов исчез мирный житель. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Что происходит в плену

Люди, которым на днях удалось спастись из Волчанска, рассказали журналистам, что до эвакуации они несколько суток просидели в плену россиян, но чудом им удалось сбежать. В плену их заставляли оказывать оккупантам медицинскую помощь.

Спасенные – Владимир и Светлана. По словам женщины, оккупанты заставляли ее накладывать бинты на ноги раненых российских военных. Также во время пребывания в подвале пленники слышали разговоры россиян о намерениях их расстрелять.

Владимир и Светлана говорят, что в плену осталось много людей. В частности, оккупанты содержат целую семью и бабушку.

В прокуратуре уже начали расследование.

Куда обращаться за помощью?

Россияне продолжают терроризировать жителей Харьковской области.

По вопросам эвакуации граждане могут обращаться на "горячую линию" по телефону, который вы сейчас видите на экране: 0-800-33-92-91, а также спецлинию полиции 102 или в ближайшие отделения полиции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "В ВОВЧАНСКЕ РОССИЯ РАСТРЕЛЯЮТ УКРАИНЦЕВ! Людей похищают и сгоняют в подвалы!"

Напомним, российские войска не захватили Волчанск в Харьковской области по состоянию на утро 16 мая.

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