Зверства россиян в Изюме: мир поражен массовыми захоронениями в деоккупированном городе и масштабами разрухи

В освобожденном Изюме Харьковской области нашли массовое захоронение – более 400 могил. Там и военные и гражданские, а еще много замученных людей. Управление ООН по правам человека собирается направлять в Изюм миссию.

Пока украинские прокуроры вместе с международными партнерами тщательно фиксируют все следы насилия на людях, которых достают из-под земли, рассказали в сюжете ТСН.

Массовое захоронение на окраине Изюма, где наши расследователи вынуждены называть погибших украинцев номерами, потому что ничего больше о них пока неизвестно, видно со спутника. Часть могил с крестами, часть – без. Там лежат погибшие из-за российских обстрелов, а также умершие уже во время оккупации.

"Мы эксгумировали первую могилу. На шее первого трупа — веревка. Есть телесные повреждения", — рассказал прокурор Харьковщины Александр Фильчаков.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен только что вернулся из Украины, был в Ирпене. Поэтому собственными глазами видел, на что способны россияне. "В лучшем случае — это безразличие к гражданским жизням. В худшем — сознательные убийства", — подчеркнул он.

Впрочем, у Изюма таких локаций очень много. Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко говорит, что это и Каменка, и Довгенькое, где были бои, но тела там еще не забрали.

Все тщательно документируют. Уже вскоре это привлечет к уголовным делам. "За военные преступления должна быть ответственность. Будет это украинский суд, будут это механизмы ОБСЕ, Организации Объединенных наций, Международный уголовный суд. Я считаю, будет очень важно убедиться, что совершавшие эти военные преступления и отдавшие им такие приказы были наказаны за это", — подчеркнул Блинкен.

В Белом доме зверства в Изюме называют ужасающими и безобразными. "Это, к сожалению, вполне предсказуемая безнравственность и жестокость, с которой россияне ведут эту войну против Украины и ее народа. Мы сделаем все возможное, чтобы документировать совершаемые россиянами военные преступления и помочь национальным и международным усилиям идентифицировать этих россиян и привлечь их к ответственности",- говорит Джон Кирби, советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности

Однако даже этого недостаточно, чтобы Белый Дом объявил Россию государством-спонсором терроризма. Американцы стоят на своем: это может помешать гуманитарной помощи и достигнутым договоренностям. В частности, о вывозе украинского зерна по морю.

"К сожалению, это похоже на кровавый сериал. Бояться, что они могут что-то сделать, а потому пойти с ними на то или иное согласие – это хуже. Это худший результат, на который можно пойти", – говорит президент Владимир Зеленский.

Массовые захоронения в Изюме ужасающие, от них кроется сердце, пишет премьер Канады Джастин Трюдо. Он тоже надеется на наказание виновных. Военное преступление в Изюме категорически осудил среди других европейских лидеров и президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что мир не может быть без правосудия.

Ранее советник главы Минобороны Алексей Копытько заявлял: разрушения, вызванные оккупантами в Изюме, сравнимы по масштабам с несколькими Бородянками, а по количеству жертв — по крайней мере с двумя Бучами. Здесь есть целые жилые дома, которые складывались как карточные, через сознательно сброшенные на них авиабомбы. Поэтому фиксировать преступления в Изюме и пригородах придется еще долгие недели.

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