Звезда 90-х Руся: сестра Наташи Королевой прилетела в Украину и мечтает вернуться на сцену

Артистка рассказала, почему осталась в Америке.

Безумно популярная певица начала 90-х Ирина Порывай, родная сестра Наташи Королевой, которая более известна как Руся, вернулась.

Звезда прилетела из Америки в Украину, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Руся приехала на 1+1. Стилисты канала помогли ей сделать такую же прическу, как и в конце 80-х. Она одевает те же кораллы, в которых выступала на сцене: "20 лет эти меня ждали, на последнем концерте в Одессе порвались немного". Руся иногда забывается и таки говорит на английском — языке, на котором она говорит уже большую часть своей жизни.

instagram.com/irinaossaoulenko

Девушка с тоненьким голоском собирала переполненные стадионы под свои зажигательные ритмы. Но на пике популярности она неожиданно исчезла с экранов телевидения и вообще из страны. Едва ли не впервые Ирина Порывай честно рассказала, почему она вместе с мужем на пике популярности покинула страну.

instagram.com/irinaossaoulenko

"Предложил приехать в Монреаль и записаться на студии, где записывалась Селин Дион! Ну кто бы отказался?", — поделилась она.

Они не отказались еще по одной причине. В Руси с Константином Осауленко уже родился первенец с диагнозом ДЦП. Ребенок не ходил, не разговаривал. Супруги надеялись вылечить сына на Западе. Десять лет в Канаде, сына спасти не удалось, можно было бы вернуться и домой, но у Ирины умирает отец, мама осталась одна в далекой Америке. Младшая сестра Наташа Королева делает успешную певческую карьеру в России. Поддержать маму в Майами едет старшая дочь. А потом Ирина рождает Матвея и понимает — о сцене на долгие годы придется забыть.

"У старшего сына Матвея аутизм и как-то оно затянуло и дети маленькие, ну куда? Надо на терапию возить, надо лечить и все", — поделилась исполнительница.

instagram.com/irinaossaoulenko

Даже через 30 лет прохожие на Печерске ее узнают и дарят цветы. Артистка посетила Летний театр. От этого места у певицы перехватывает дыхание, ведь именно здесь был записан ее один из первых клипов.

Интервью с певицей Русей: почему поставила карьеру на "паузу" и где была последние 30 лет

На долю Руси выпали тяжелые испытания, но она не опустила руки. Пытается помогать украинским эмигрантам в США, руководит хором в пригороде Майами, и, главное, записывает новые песни. А еще мечтает о возвращении на украинскую сцену, или стадион. Все как тогда, 30 лет назад.

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