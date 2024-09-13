Звезда Голливуда Майкл Дуглас увидел в Киеве свидетельство жестокости россиян

Голливудский актер и продюсер Майкл Дуглас признался, что в Киеве его поразила разбитая российской ракетой детская клиническая больница "Охматдет".

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ведущей "1+1" Маричке Падалко.

“Я ожидал увидеть Киев более разрушенным, но то, что я увидел – это разбитая детская больница. И меня больше всего разозлило, когда я понял, как управляемая ракета заходила в воздушное пространство, маневрировала и попала прямо в цель”, — сказал Дуглас.

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По словам голливудской звезды, ракетный удар по "Охматдету" стал убедительным свидетельством жестокости россиян.

"Прицельный удар по детской больнице. Просто трудно представить, каким должно быть гражданское общество, позволяющее бомбить детскую больницу даже в условиях войны. В Америке мы еще больше поняли уровень жестокости врага, с которым вы сражаетесь”, — подчеркнул он.

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Напомним, крупнейшая в Европе детская больница "Охматдет" в Киеве подверглась ракетному удару российских оккупантов. В результате ракетного удара по больнице "Охматдет" 8 июля погибли 2 взрослых человека. Четыре сотрудника "Охматдета" — тяжело ранены.

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