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Звезда Сети Назар передал свои успокаивающие наставления "не психуй" на фронт

Автор
Татьяна ХомичТатьяна Хомич
Дата публикации
Просмотры
656
Время на прочтение
2 мин
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Звезда Сети Назар передал свои успокаивающие наставления "не психуй" на фронт

Мальчик из Волыни Назарчик вместе с папой мамой на передовую сняли видео, которое стало вирусным.

Отец четырехлетнего Назара, взорвавшего Сеть своей фирменной фразой "Не психуй" и ставший популярным на всю страну, передал привет с фронта. Он заверил, что делает с собратьями все для победы и покоя украинцев.

О семье, которая умеет успокаивать и делает нервы врагам, в сюжете ТСН.

ТСН встретилась с Назарчиком в Луцке. Мальчик приехал сюда вместе с мамой, чтобы через волонтеров поддержать папу и всех военных.

"Я думаю, все уже знают моего сынишку", — видео накануне разместили на странице бригады, где служит папа Назарчик Олег. Он воюет почти год. Вместе с собратьями тоже успокаивает себя знаменитой фразой: "Не плачь. Все будет хорошо. Все будет Украина. Будет мир. Выгоним врага из нашей Украины, все будет хорошо, главное не психовать".

Между тем Назарчика заглядываются и сразу узнают лучане. Они убеждают, что уже давно используют и успокоятся его фразой. "Маленький мальчик со своей фразой – символ победы". – говорят пережи.

Отец маленького Назара, автора фразы "Не психуй", передал привет с фронта

Отец маленького Назара, автора фразы "Не психуй", передал привет с фронта

Местные волонтеры с мальчиком фотографируются на вдохновляемом его позитиве. Они как раз готовятся к поездке на передовую. Вместе с продуктами воинам планируют передать флаг, где выводят заглавными буквами "Не психуйте". Наряду со своей фирменной фразой Назарчик рисует божью коровку – как символ победы. Это выражение и знамя на передовой должно еще больше поднять дух папе Назарчику и всем нашим воинам.

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Дата публикации
Просмотры
656
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