Звезда соцсетей олень Борис пережил две аварии: водитель, которая сбила животное, впервые рассказала о ДТП (видео)

Олень Борис / © ТСН

Реклама

Звездный олень Борис во второй раз попал в ДТП. На этот раз — во время транспортировки на Киевщину для лечения после первой аварии на Ривненщине. По дороге машину с Борисом протаранила другая машина. К счастью, дополнительных травм олень не получил, хотя и пережил сильный стресс. Сейчас он приходит в себя в Центре спасения диких животных.

Как обследовали самого известного рогатого пациента Украины — видела корреспондент ТСН Анна Махно.

Рассказ водителя и путь к звездности

Борис стал звездой соцсетей несколько лет назад. Пан Руслан привез его с Волыни на Ривненщину, чтобы увеличить популяцию. Олень оказался удивительно дружелюбным: выходил из леса к людям, позировал для видео и стал всеобщим любимцем. Все изменилось полтора месяца назад, когда его сбила машина.

Реклама

Впервые и только для ТСН свою версию событий рассказала Алла — женщина, которую судили за эту ДТП.

Алла, водитель: «Он выскочил с поперечной улицы… это было неожиданно, я не успела отреагировать. Я затормозила, но было уже поздно. Сбежала от страха — у меня ребенок в машине, я подумала в первую очередь. как мама».

Позже женщина сама призналась полиции и сейчас, по ее словам, искренне болеет за выздоровление Бориса.

Спецоперация в чащах: рентген на прицепе

Чтобы обследовать Бориса, специалисты из Киева преодолели сотни километров по бездорожью. Оленя пришлось усыпить прямо в чащах, где он скрывался. К спецавтомобилю ветеринаров его везли на прицепе за трактором пана Руслана. На все было всего полчаса, пока действовала седация.

Реклама

Результаты рентгена оказались обнадеживающими:

«Как раз вот видите зона перелома — она срастается. То есть ногу оперировать не надо. На нем очень много паразитов, клещей — мы его обрабатываем. Есть надежда, что он будет становиться на эту ногу, он расходится», — говорится в сюжете.

Почему Борис останется без рогов

Несмотря на то, что нога заживает сама, операция Борису все же необходима. Проблема в панте — травмированном роскошном роге.

«Видите, она заворачивается, утолщается и идет непосредственно в глаз. Я думаю, нам нужно будет срезать этот рог. В этом году он будет без рогов, но потом они будут нормально расти», — говорится в сюжете.

Реклама

Когда Борис начал шевелить ушами, приходя в себя, его уже устроили в специальной клетке для переезда. Пан Руслан, который выходил оленя, со слезами на глазах провожал питомца: «Тяжело на душе… Не оставлю его одного, обязательно поеду навестить».

Сейчас Борис уже в Центре спасения на Киевщине. После операции и нескольких месяцев реабилитации он должен вернуться в свой родной лес на Заречненщину.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: РОЗСЕКРЕТИЛИ файлы об НЛО! Что известно об ОЛЕНЕ БОРИСА? | ТСН 19:00 8 МАЯ

Новости партнеров