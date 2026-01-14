"Звездные войны" и старая техника: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте

Война в Украине / © ТСН

Несмотря на безумную опасность и засилье вражеских FPV-дронов, они выезжают и работают на открытой местности. Боевые расчеты БМ-21 «Град» 152-й егерской бригады держат оборону на одном из самых горячих участков фронта. Даже в эпоху дронов старенькая реактивная система дает ощутимые результаты.

Корреспондент ТСН Дарья Назарова выехала с бойцами на ночную отработку.

Ночной выезд: сквозь темноту и зарево КАБов

Глубокая ночь. Мы едем сквозь темные села Донетчины. Впереди — зарево от очередных прилетов российских КАБов. До позиций артиллеристов еще около двух часов дороги. Ездить здесь ночью — настоящее испытание: обочины усеяны сожженными автомобилями, а каждый огонек может стать целью для врага.

Военный: «Будем работать по тылам, где ходят оккупанты. Мы работаем в поле, не с закрытых огневых позиций, как самоходки или минометы. Как только нас увидят — а нас увидят, как мы стреляем, особенно ночью, — то это „звездные войны“ будут. Надо будет быстро бежать, потому что прилетит все».

20 секунд на залп: работа «Ролекса» и его команды

Уже на месте, в полной темноте, расчет готовит машину. Командир БМ-21 «Град» с позывным «Ролекс» объясняет: ночная работа — это всегда риск из-за демаскировки вспышками. Лучшее время для них — сумерки.

По сравнению с 2022 годом выводить такую габаритную машину на открытую местность стало гораздо труднее. «Кил-зона» (зона поражения дронами) расширилась уже почти до 10 километров. Поэтому каждый выезд напоминает ралли.

«Зингер», водитель БМ-21 «Град»: «Самое главное — быстро выехать, быстро отработать и быстро поехать. Конечно, перед тем как завести, надо ее „погладить“ немного. Ездишь четко, кайфуешь. А FPV? Ну, летают, я их не вижу, но они есть».

Чтобы снарядить установку, иногда нужно до получаса. Однако пакет «Града» — 40 ракет — вылетает всего за 20 секунд. Точность здесь превыше всего. Геодезист с позывным «Прометей» отмечает: без четкого алгоритма действий работа невозможна, ведь каждая маленькая деталь влияет на то, накроет ли залп заданный квадрат.

Почему артиллерия важна

Несмотря на эпоху дронов, артиллеристы уверены: их работа незаменима. Дрон может поразить одиночную цель, но остановить механизированную колонну на марше способна только мощная артиллерия.

«Ролекс», командир БМ-21 «Град»: «Сейчас столько элементов подавления, что дрон может элементарно не долететь. А снаряд всегда, если его в цель послать, долетит куда надо».

Сам «Ролекс» на войне полтора года. В гражданской жизни он был аналитиком из Винницы. Говорит, что мобилизовался, потому что не мог иначе: «Все должны защищать государство. Если не будут — не будет ни работы, ни дома. Думать в тылу, что кто-то за меня повоевал — это не вариант».

Маленький Йода на удачу

На удачу артиллерист всегда берет с собой маленькую фигурку Малыша Йоды. Приобрел его в первый же день службы.

«Ролекс»: «Он всегда был умный, имел собственное мнение и настраивался на положительный результат. Позитивно мыслить и делать максимум — это помогает в самые сложные времена».

Несмотря на уважение к своей «старенькой» машине, командир признается: мечтает овладеть чем-то более современным, например, американским HIMARS. А пока — его расчет продолжает каждую ночь выжигать тылы врага, приближая победу.

