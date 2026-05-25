Звездный курьер с Лукьяновки, фото с которым облетело Сеть, впервые рассказал, куда ехал

19-летний курьер рассказал, куда и как ехал сквозь дым на столичной Лукьяновке / © ТСН

Во время российской массированной атаки по Киеву 24 мая в фотообъектив ГСЧС столицы попал курьер Glovo вблизи уничтоженного пожаром ТЦ «Квадрат» возле станции метро «Лукьяновская» — парень двигался на мотоцикле и, судя по фото, на мгновение остановился возле гигантского пожара.

Фото звездного курьера облетело мировые СМИ, пользователи украинского сегмента соцсетей предположили, что парень настолько бесстрашен, что его работе не помешали даже российские ракеты и пожары на Лукьяновке.

ТСН.ua разыскал этого парня и пообщался с ним. Его зовут Влад, ему 19 лет, он проживает в Киеве.

«Меня зовут Влад на псевдо «Рыжий». В 5:20 я ехал встречать друга на железнодорожный вокзал, чтобы после этого уже поехать работать. В тот момент не было страшно, а была жалость и грусть, потому как буквально вечером, за несколько часов до этого я забирал заказы из популярного ресторана быстрого питания… На четвертом этаже этого ТЦ, в 21.00. Я вспоминал, как я забирал там заказ и это было очень грустно. Я всю жизнь в Киеве, я киевлянин, много работаю здесь. Работа курьером для меня — жизнь», — говорит Влад.

19-летний курьер Влад. Фото предоставлено Glovo.

К этому он добавил, что, несмотря на то, что он был в шлеме, многие из его окружения узнали его на фото после того, как оно разлетелось соцсетями.

«Сказали, что фото во всех новостях», — говорит он и резюмирует, что был удивлен этому.

По словам Влада, он поехал по этому маршруту из-за того, чтобы увидеть, в каком состоянии окружающие кварталы. «Очень грустно было. Страшно, когда от тебя что-нибудь не зависит. Я мог поехать по другому маршруту, но подумал, что, возможно, кому-то там нужна была помощь», — говорит он.

В свою очередь, пользователи соцсетей дали парню свои характеристики. Кто-то назвал его «терминатором», который едет везде дым, кто-то высказал мнение, что это фото — фотография дня, свидетельствующая о том, что жизнь продолжается, несмотря на трагедию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 24 апреля россияне совершили самую большую атаку на Киев по количеству локаций. В результате российской атаки два человека погибли, а количество раненых киевлян возросло, среди них есть дети.

