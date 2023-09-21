"Звездный удар" и желание мести: военный эксперт объяснил ракетную атаку Путина на Киев

Почему враг снова нанес ракетный удар по столице и будут ли новые обстрелы в холодное время.

Россия вновь нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Утром, 21 сентября, обломки сбитых ракет упали в нескольких районах столицы, повредив дома, нежилые помещения.

Сайт ТСН.ua выяснял, почему враг снова нанес удар по столице и какова его цель.

Месть за Крым и демонстрация силы

"Враг давно не обстреливал Киев. Причина этой ракетной атаки, по моему мнению, в том, что Путин хочет обострить ситуацию, особенно, когда проходит визит главы нашего государства в США. Так сказать, акцентировать внимание на собственной силе. Думаю, это был удар в ответ за обстрел Крыма и аэродрома под Москвой. Цель этого ракетного удара — нанести наиболее чувствительных поражений по Киеву, ведь по-прежнему россияне называют его "центром принятия решений". Путин всегда использовал давление на противника, поэтому не отходит от такой логики и сейчас", - рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг.).

Спасатели КАРС ликвидируют последствия вражеской ракетной атаки на Киев/фото КГГА

Эксперт добавляет, что враг пытается поразить больше объектов и не только в Киеве. Он стремится уничтожить экономические и стратегические предприятия на юге Украины и логистические центры на западе.

Сколько будут продолжаться обстрелы?

"Такая логика у Путина. Другое дело по возможностям. Например, высокоточных ракет у россиян осталось более полу тысячи. Но им удалось наладить производство собственных ракет, они производят от 60 до 100 ракет разных типов в месяц. Плюс в Татарстане собирают "шахеды" из завозимых контрабандой элементов. На следующий год враг планирует там достроить завод и производить дроны уже под российской маркой. Поэтому ракетные удары противника будут продолжаться и дальше. Нам нужно не только уничтожать эти боеприпасы в воздухе, но и наносить удары по военным объектам не только в Крыму, что уже делают наши военные, но и на территории РФ", – отмечает сайту ТСН.ua Игорь Романенко.

Будут бить по объектам энергетики

Эксперт добавляет, что россияне будут наносить удары по объектам теплоэнергетики и инфраструктуры с наступлением холодов. А ночной удар по Киеву был первой попыткой.

"Вопрос по ударам по объектам инфраструктуры россияне никогда не снимали. Где-то удары наносились с большей или меньшей интенсивностью. Понятно, чем будет становиться холоднее, тем обстрелы таких объектов будут более чувствительны для населения. Поэтому есть большая вероятность, что враг будет увеличивать количество нанесения ударов по объектам теплоэнергетики", – говорит Игорь Романенко.

Почему тяжело сбить ракеты?

В прошлом году враг наносил массированные удары по Украине, направляя от 70 до 100 ракет, но их удавалось сбивать. Сегодня утром россияне запустили по Киеву и Украине 43 крылатых ракеты, с которых удалось сбить 36. Эксперт объяснил, почему так происходит.

Спасатели КАРС ликвидируют последствия вражеской ракетной атаки на Киев/фото КГГА

"Дело в том, что враг тоже изучает и анализирует работу наших средств ПВО. К тому же оно значительно не увеличилось по количеству. Россияне пытаются узнать место расположения средств ПВО и прокладывают маршруты ракет так, чтобы они его обходили. Поэтому и ракеты врага маневрируют, делая большие круги над разными регионами Украины, или их выставляют на один маршрут, чтобы было труднее сбить. Поэтому для нас принципиально важно наличие авиации, которая более гибкая и может действовать на большом расстоянии, поэтому и поднимается вопрос перед союзниками о предоставлении нам F- 16. Это именно то маневренное средство, которое нам необходимо. А средства ПВО во время проведения удара быстро маневрировать не смогут, поэтому важно наличие самолетов истребительной авиации, которые являются средствами дальнего действия и могут маневрировать более быстро", — объясняет Игорь Романенко.

Например, ракеты, которые были запущены этим утром, маневрировали и постоянно меняли маршруты.

"С этим трудно справиться только средствами ПВО. Если враг имеет большое количество ракет и конкретную цель, то он может использовать тактику "звездного удара". Это когда в разное время выпускаются средства воздушного нападения, а к цели они прилетают с разных сторон, но в одно время. Это делается для того, чтобы средствам ПВО было тяжело с ними бороться, истощить их. То есть враг совершенствуется и применяют разные способы ведения боевых действий", — объясняет Игорь Романенко.

Недостаточно ракет для ПВО

За словами эксперта, также у наших средств ПВО есть определенная нехватка ракет, чтобы отражать атаки противника.

"Нехватка ракет ощущается. Она была и есть, потому что интенсивность таких атак очень высока – много затрат. Нам не хватает именно ракет для зенитно-ракетных комплексов и снарядов для зенитно-артиллерийских систем. Такая проблема была и остается. Именно поэтому на очередном заседании" Рамштайн", мы обращаем внимание наших союзников и просим предоставлять ракеты и снаряды, чтобы иметь чем отражать такие удары противника", — заключает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о ракетном ударе по Киеву: в городе пожары количество раненых растет (фото).

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