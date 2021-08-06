Звездопад олимпийских медалей: украинские спортсмены возвращаются домой из Токио

Первым прилетает в Киев — пловец Михаил Романчук.

Золотая олимпийская медаль Токио — уже в Украине. Ее привез домой чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк. Вернулся он вместе с другими призерами Олимпийских игр.

О том, как их встречали — 6 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Звездопад олимпийских медалей на украинскую землю. Золото, два серебра и бронза. Наши спортсмены возвращаются домой из Токио.

Ночь. Первым прилетает в Киев — пловец Михаил Романчук. С Олимпиады привез серебро и бронзу. Первой к нему бросается маленькая сестренка.

Медалиста встречает вся семья. Дарят Михаилу банку меда. А жена спортсмена — легкоатлетка Марина Бех-Романчук — поправляет на муже медали. Они на Олимпиаде выступали вместе. И болели друг за друга. Но когда Михаил говорит о поддержке жены — умиляется.

Завтра у призера — день рождения, потом маленькая пауза и снова тренировки.

"Такие результаты наоборот мотивируют работать еще лучше и хочется прославлять свою страну", — отметил он.

Уже с медалями на груди — выходят борцы греко-римского стиля. Олимпийский чемпион Жан Беленюк и серебряный призер Парвиз Насибов.

"Доволен результатом, потому что к этой медали я шел очень долго, 21 год", — говорит Беленюк.

"Я счастлив, у меня пока — как будто где-то летаю, я счастлив, спасибо огромное всем. Вот медаль, это того стоит", — признается Насибов.

Ребята уставшие после перелета. Но очень благодарны украинцам за поддержку. Жан Беленюк отдельно благодарит своего наставника — олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе 1960-го года Ивана Богдана. Он не дожил до олимпийского триумфа Беленюка.

"С детства меня воспитывал и верил в то, что я стану олимпийским чемпионом — я хочу посвятить эту медаль ему", — говорит он.

Соревнования были сложными, говорит Беленюк, сказывалась травма. Но он осуществил свою мечту — золото Олимпиады. И выполнил в Токио еще одно обещание.

Новости Украины: олимпийцы вернулись домой с золотом

"Всем обещал, что, если я выиграю Олимпийские игры — станцую гопак", — признался чемпион.

Жан в аэропорту раздавал интервью и делал селфи со всеми желающими. И все это время его мама ждала встречи с сыном. И наконец-то.

Они долго обнимаются. Теперь — время домой. Жан Беленюк берет паузу в карьере. Но громких заявлений, что уходит из спорта — сегодня не сделал.

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