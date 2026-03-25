Звезду Сети оленя Бориса, которого сбил Mercedes, пытаются спасти: что известно

Олень Борис

Стали известны новые подробности о судьбе звезды Интернета — оленя Бориса из Ровненской области, которого на днях сбила машина и который сейчас находится в крайне тяжелом состоянии из-за этого.

ТСН.ua разыскал мастера леса Руслана Христюка, который всю жизнь занимается этим животным.

С грустью в голосе Руслан рассказал нам следующее: «Состояние Бориса — тяжелое. У него перелом конечности, разбита правая сторона возле рога. Это то, что установлено. Олень находится в таком тяжелом состоянии, что его невозможно транспортировать. По поводу оленя ветеринары созвали консилиум, львовские врачи общались с киевскими. Фактически олень находится у меня во дворе. Днем, когда он был здоров, он ходил по магазинам, а вечером приходил ночевать в мой двор. Мое видение ситуации таково: его нужно везти в клинику. Но как его везти, если он не транспортабелен. Я этого не знаю. Врачи сказали, что нужно оперировать конечность, но никто не дает гарантии, что можно довезти до места назначения».

По словам Христюка, оленю 8 лет.

«Я его в свое время купил в вольере, хотел развести благородного оленя. Это молодой опытный самец. Такой олень в мире есть в единственном экземпляре. Нет такого животного нигде в мире, которое из леса приходит в магазин съесть яблоко. Он никогда не обидел ни одного человека. Шансы на жизнь у него очень малы. Вчера съел 3-4 яблока, сегодня — половину банана. Больше не захотел. С каждым днем его здоровье ухудшается. Врачи в таких условиях не могут сделать глубинное исследование состояния его внутренних органов. Одна надежда на Бога», — говорит Христюк.

На вопрос о прогнозах, Христюк ответил одним предложением: «Хотя бы он дожил до вечера».

Оленя Бориса сбила женщина и сбежала

Полиция Ровенской области о травмировании оленя говорит следующее:

«23 марта, около 19:15 в полицию поступило сообщение 57-летнего жителя поселка Заречное, что на улице Центральной неизвестный на автомобиле допустил наезд на оленя и скрылся. Полицейские установили, что к указанному ДТП причастна 28-летняя местная жительница, которая ехала на автомобиле „Mercedes“ без включенного света фар. Водитель объяснила работникам полиции, что скрылась с места происшествия, потому что испугалась. Поврежденную легковушку правоохранители обнаружили по месту ее жительства. Согласно осмотру водитель легковушки была трезвая», — сообщил отдел коммуникаций ГУНП в Ровненской области.

Работники полиции составили на нарушительницу три админматериала: по ст.124 (ДТП механика), ч.1 ст.126 (управление транспортным средством без страхового полиса) и ст.122-4 (оставление места ДТП) КУоАП.

В свою очередь, зоозащитник, руководитель организации «Дом спасенных животных» Орест Залипский в комментарии для ТСН.ua говорит, что есть своего рода «разборки».

«Это не дикий олень. Это очень контактное животное. Все хирурги-ортопеды крутят пальцем у виска, когда слышат о том, что „оно само зарастет“ (травма). Те, кто занимаются оленем, послушали киевскую специалистку, которая консультировала по телефону. Было решено, что животное надо оставить там, где оно есть. Думаю, что будем писать обращение на министерство, чтобы ситуацию решали. Выглядит так, что у кого-то есть личные амбиции», — сообщил нам Орест Залипский.

Напомним, в поселке Заречное Ровненской области полицейские разыскали водительницу, которая совершила наезд на местную легенду — оленя по имени Борис. Животное, которое жители считают своим талисманом, получило травмы, однако выжило.