"Звонила тем, кто уже был не жив": вдова погибшего во время ракетного удара рассказала подробности трагедии

Вдова известного тренера по боксу Михаила Кореновского Ольга рассказала о ракетном ударе по жилому дому, в котором погиб ее муж.

В Днепре провели акцию к годовщине трагедии, когда российская ракета разрушила два подъезда девятиэтажки и унесла 46 жизней.

С тех пор прошло 2 года. В память о погибших их соседи и родные создали видео с портретами - демонстрировали улыбающиеся и счастливые лица на восстановленной после демонтажа подъездов стене. Участники акции не сдерживали слез.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Еще два года назад на месте пустоты были подъезды, однако россияне обстреляли дом ракетой. Вместе с уничтоженными стенами в мир иной ушли 40 взрослых и 6 детей. Для выживших тот субботний день был будто вчера. Большинство жителей вспоминают - проводила выходной дома или рядом с домом - как вдруг в 15:40 в 9-этажку вогналась российская ракета Х-22.

Последствия обстрела Днепра два года тому назад

Помогать спасателям съехались сотни днепрян. Мужчины голыми руками растягивали сгоревшие машины, чтобы освободить дорогу спецтехнике. А люди оказавшиеся в ловушке молились и подавали сигналы о помощи. Поисковая операция длилась почти трое суток. Только раненых было более 80. Те, кто приодят к месту трагедии во вторую годовщину - склоняют головы в минуту молчания и кладут желтые хризантемы.

Те кто потерял здесь родных - стараются не возвращаться в свой бывший дом.

Ольга - вдова известного тренера по боксу Михаила Кореновского. А еще мама двух дочерей и владелица ярко желтой кухни на 9 этаже, которая стала одним из символов той трагедии. Ольга с дочерьми за час до того страшного удара пошли гулять. А муж остался дома, отдохнуть после соревнований. Навсегда. Несмотря на время, боль не отпускает говорит женщина.

Михаил Кореновский

"У меня всегда перед глазами черный дым, этот гриб, который вышел на месте нашего дома. Мужу звонила, всем соседям звонила. Как раз звонила всем соседям, которые на тот момент не были в живых. Я очень боюсь снова потерять и дом потерять и кого-то из родных потерять", - говорит жена погибшего от ракетного удара Ольга Кореновская.

Ольга с дочерьми до сих пор учатся жить без папы. Приобрели новую квартиру, но ту которую потеряли до сих пор считают лучшей в мире. Почти два года понадобилось строителям чтобы полностью убрать руины 2 подъездов. Работали говорят как ювелиры, пытаясь чтобы смежные квартиры устояли.

Валентина Говорит вернулась домой, потому что снимать жилье недешево. Однако многие квартиры ее соседей до сих пор пустуют.

Как почтить жертв трагедии - дискуссии продолжались два года. И в конце концов к согласию пришли. Недалеко от разрушенного дома создадут сквер имени Михаила Кореновского - тренера известного далеко за пределами Днепра. Он станет символом всех оборванных Россией жизней.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 07:00 15 января. Массированный РАКЕТНЫЙ УДАР по Украине! Взрывы в Харькове и на ЧЕРНИГОВЩИНЕ!

Напомним, в школе в Ровно обнаружили опасный вирус.

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